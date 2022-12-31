КНДР знову здійснила запуск балістичних ракет в бік Східного моря

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

За даними агентства, отриманими від Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету невстановленого типу.

Згодом берегова охорона Японії заявила про ще одну ракету, випущену з території Північної Кореї.

Згідно з попередньою інформацією, обидва снаряди вже впали.

Нагадаємо, попереднього разу Північна Корея випустила дві балістичні ракети малого радіуса дії в бік своїх східних вод у п’ятницю, 23 грудня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb