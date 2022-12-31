КНДР знову здійснила запуск балістичних ракет в бік Східного моря
Північна Корея у суботу, 31 грудня, здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря
Про це повідомляє Yonhap News Agency.
За даними агентства, отриманими від Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету невстановленого типу.
Згодом берегова охорона Японії заявила про ще одну ракету, випущену з території Північної Кореї.
Згідно з попередньою інформацією, обидва снаряди вже впали.
- Нагадаємо, попереднього разу Північна Корея випустила дві балістичні ракети малого радіуса дії в бік своїх східних вод у п’ятницю, 23 грудня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.67
- Актуальне
- Важливе