Кім Чен Ин знову заявив про готовність відновити зв'язок з Південною Кореєю

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters.

Лідер Північної Кореї сказав, що зв'язок можуть відновити у жовтні.

За його словами, рішення покликано допомогти "реалізувати бажання всієї корейської нації" та встановити міцний мир в прикордонних відносинах.

Міністерство об'єднання Республіки Корея привітало пропозицію Кім Чен Ина.

КНДР вимкнула канали зв'язку в червні 2020 року. Після цього було підірвано спільний офіс зв'язку в прикордонному місті Кесон.

Лінії зв'язку відновили в серпні 2021, але пропрацювали вони лише кілька тижнів. Корейська Народно-Демократична Республіка перестала відповідати на дзвінки Південної Кореї.