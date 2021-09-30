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Кім Чен Ин знову заявив про готовність відновити зв'язок з Південною Кореєю

30 вересня, 2021 четвер
09:52

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність відновити гарячу лінію зв'язку з Південною Кореєю

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters.

Лідер Північної Кореї сказав, що зв'язок можуть відновити у жовтні.

За його словами, рішення покликано допомогти "реалізувати бажання всієї корейської нації" та встановити міцний мир в прикордонних відносинах. 

Міністерство об'єднання Республіки Корея привітало пропозицію Кім Чен Ина.

КНДР вимкнула канали зв'язку в червні 2020 року. Після цього було підірвано спільний офіс зв'язку в прикордонному місті Кесон.

Лінії зв'язку відновили в серпні 2021, але пропрацювали вони лише кілька тижнів. Корейська Народно-Демократична Республіка перестала відповідати на дзвінки Південної Кореї. 

КНДР
Південна Корея
зв'язок
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