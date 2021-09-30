Кім Чен Ин знову заявив про готовність відновити зв'язок з Південною Кореєю
Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність відновити гарячу лінію зв'язку з Південною Кореєю
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters.
Лідер Північної Кореї сказав, що зв'язок можуть відновити у жовтні.
За його словами, рішення покликано допомогти "реалізувати бажання всієї корейської нації" та встановити міцний мир в прикордонних відносинах.
Міністерство об'єднання Республіки Корея привітало пропозицію Кім Чен Ина.
КНДР вимкнула канали зв'язку в червні 2020 року. Після цього було підірвано спільний офіс зв'язку в прикордонному місті Кесон.
Лінії зв'язку відновили в серпні 2021, але пропрацювали вони лише кілька тижнів. Корейська Народно-Демократична Республіка перестала відповідати на дзвінки Південної Кореї.
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