Кім опублікував відео, як рашисти вдарили снарядом по дитячій лікарні у Миколаєві
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував відео вчорашнього удару окупантів по Миколаєву, зокрема, як снаряд влучив на території дитячої лікарні
Відповідне відео з’явилося у його Telegram.
"Учорашній удар по секретному медичному об'єкту - дитяча лікарня", - підписав відео Кім.
На кадрах видно, як снаряд вибухає на автостоянці лікарні і пошкоджує одну з карет швидкої.
- Вчора, 4 квітня, внаслідок обстрілу Миколаєва касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених. Знімальна група американського телеканалу CNN потрапила під артилерійський обстріл поблизу Олександрівки біля Миколаєва
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