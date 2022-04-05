Кім опублікував відео, як рашисти вдарили снарядом по дитячій лікарні у Миколаєві

Відповідне відео з’явилося у його Telegram.

"Учорашній удар по секретному медичному об'єкту - дитяча лікарня", - підписав відео Кім.

На кадрах видно, як снаряд вибухає на автостоянці лікарні і пошкоджує одну з карет швидкої.

Вчора, 4 квітня, внаслідок обстрілу Миколаєва касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених. Знімальна група американського телеканалу CNN потрапила під артилерійський обстріл поблизу Олександрівки біля Миколаєва

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