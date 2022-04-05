Знімальна група CNN потрапила під артилерійський обстріл біля Миколаєва

Про це повідомляє CNN.

Телевізійники потрапили під обстріл на перехресті доріг на південь від Миколаєва поблизу селища Олександрівка. Автомобіль журналістів було пошкоджено.

Кореспондент CNN Бен Ведеман, продюсер Карім Хаддер, фотограф Джон Торіго, перекладач Валерія Дубровська та їхня команда зупинилися на перехресті, щоб поспілкуватися з кількома українськими військовими. Коли Ведеман знімався для сюжету на відстані 150 м від нього стався потужний вибух. Телевізійники впали на землю, коли пролунав ще один вибух.

Команді CNN вдалося евакуюватися на своєму іншому автомобілі, який також був пошкоджений осколками, але завівся. Ніхто з журналістів не постраждав.

З 24 лютого до 24 березня російські окупанти скоїли 148 злочинів проти українських журналістів і медіа.

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