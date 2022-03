РФ вчинила 148 злочинів проти журналістів і медіа за час повномасштабної війни проти України, - Інститут масової інформації

Про це повідомив Інститут масової інформації.



Станом на 24 березня окупанти вбили п’ятьох журналістів під час виконанання ними професійних обов'язків, сімох поранили, ще одна людина зникла безвісти. ІМІ має інформацію про щонайменше 10 випадків узяття росіянами в заручники журналістів і жорстокого поводження з ними. Також окупанти обстріляли 10 телевеж, що призвело до повного чи тимчасового зникнення телерадіомовлення у восьми регіонах України. Щонайменше 70 регіональних медіа припинили роботу через погрози з боку російських військових, захоплення ними редакцій, неможливість працювати в окупації, відсутність змогидрукувати та розповсюджувати продукцію.



"Протягом місяця з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, у Києві та передмістях столиці було вбито п’ятеро журналістів під час виконання ними професійних обов’язків", - зазначили в ІМІ.



Зокрема, росіяни вбили Євгена Сакуна - оператора телеканалу LIVE (загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві), Брента Рено - колишнього кореспондента The New York Times (розстріляний росіянами 13 березня в Ірпені на блокпосту); П'єра Закжевскі - оператора телеканалу Fox News, громадянина Ірландії (загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області); Олександру Кувшинову - українську фіксерку, журналістку (загинула 14 березня разом з П'єром Закжевскі під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області); Оксану Бауліну - журналістку російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального (загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання).



Ще троє журналістів загинули як учасники бойових дій або від обстрілів, але не під час виконання професійних обов'язків.



"Зокрема, це Ділєрбек Шакіров, цивільний журналіст інформаційного щотижневика "Навколо тебе" (був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона з автоматичної зброї); Віктор Дудар, військовий журналіст (загинув 6 березня під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом), та оператор телеканалу "Сігма" Віктор Дєдов (загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку). Невідомою залишається доля фотокореспондента Максима Левіна, який висвітлював бойові події під Києвом та зник 13 березня.", - повідомили в ІМІ.



Щонайменше семеро журналістів зазнали поранень унаслідок російських обстрілів Київщині, Сумщині та Миколаївщині: два данські журналісти видання Ekstra-Bladet - журналісти Стефан Вайхерт і фотограф Еміль Фільтенборг (були поранені 26 лютого на Сумщині в районі міста Охтирка, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл); кореспондент британського телеканалу Sky News Стюарт Рамзі (зазнав поранення внаслідок російського обстрілу в Бучі на Київщині 28 лютого. Оператор Річі Моклера мав бронежилет); швейцарський журналіст Гійом Бріке (отримав поранення 6 березня в Миколаївській області під час російського обстрілу авто. Його також пограбували. Окупанти бачили напис "преса" на автомобілі); кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір (був поранений унаслідок ракетного обстрілу 11 березня біля Києва); американський журналіст Хуан Дієго Херрера Арредондо (зазнав поранення13 березня в Ірпені під Києвом внаслідок обстрілу окупантами); кореспондент американського телеканалу Fox News Бенджамін Гол (був госпіталізований з важким пораненням, яке отримав 14 березня під час підготовки репортажу під Києвом).



Під обстріли окупантів журналісти потрапляли здебільшого в Київській і Запорізькій областях.



"Під російський обстріл на Запоріжжі потрапила журналістка Громадського Вікторія Рощина. Також під обстріл російських військ потрапили двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач. Крім того, під російський обстріл на Київщині потрапляли знімальні групи ТСН, "Фактів" ICTV та "НВ"", - уточнили в ІМІ.



Також інститут виявив шість випадків захоплення та викрадення журналістів росіянами. У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі викрали журналістів та видавця газети "Мелітопольські відомості", взяття в заручники батька журналістки видання "РІА-Мелітополь". Також у полоні була журналістка Громадського Вікторія Рощина. У Новій Каховці на Херсонщині викрали Олега Батурина.



Окупанти обстріляли 10 телевеж у восьми регіонах України: у Мелітополі Запорізької області, Києві, Винарівці на Київщині, двічі в Харкові, Рівному, Вінниці, Коростені на Житомирщині, Лисичанську на Луганщині, Білопіллі на Сумщині. Унаслідок російських авіаударів у цих населених пунктах повністю або частково зникало українське мовлення.



Також росіяни захоплювали редакції українських медіа та вмикали російські канали. У Херсоні й Мелітополі примусово вимкнули українське мовлення. Крім того, росіяни замінували будівлю Суспільного в Херсоні.



Окупанти здійснювали DDoS-атаки на сайти українських онлайн-медіа та громадських організацій, які розповідають про війну РФ проти України. Сайти медіа зламували, змінювали новину, розміщували заклики до капітуляції України чи символіку Росії.



"Так, хакерських атак зазнали сайти Суспільного, НВ, 5 каналу, "Бабеля", луцький сайт "Конкурент", видання "Полтавська хвиля", сайт херсонської газети "Новий день", фінансове видання Minfin.com.ua, херсонське видання МОСТ, сайт телеканалу "Еспресо" тощо. Крім того, ІМІ зафіксував фішингові атаки на українські редакції та журналістів", - зауважили в Інституті масової інформації.



Росіяни скоїли злочини в 14 регіонах України, найбільше з яких - у Києві й на Київщині: убивства, поранення, зникнення, викрадення, обстріли журналістів, погрози, кіберзлочини.



"Далі Запоріжжя та Херсонщина: деякі міста цих регіонів окуповані російською армією - там зафіксовано випадки викрадень, обстрілів журналістів, погроз, кіберзлочини захоплень редакцій медіа та вимкнення українського мовлення. Багато українських редакцій працювали з перебоями через сирени та обстріли по всій території Україні", - додали в ІМІ.



