Кім про обстріли Миколаєва: 14 людей в лікарні, одна особа загинула
Півтора десятки людей зазнали поранень внаслідок сьогоднішніх, 3 квітня, обстрілів окупантами по Миколаєву
Про це написав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"По обстрілу міста: 14 доставлено до лікарні. 11 госпіталізовано серед них дитина 15 років у середньому тяжкості. Завтра операція", - написав Кім.
- Зазначимо, сьогодні в обідній час окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву
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