Кім розповів про вечірні обстріли Миколаєва та області російськими "смерчами" і "ураганами"

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що, за інформацією оперативного командування "Південь", надвечір 13 серпня трьома реактивними снарядами системи залпового вогню "Ураган" атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без жертв.

"Також ввечері 13 серпня, близько 20:00, Миколаїв зазнав обстрілів. За інформацію оперативного командування "Південь", шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч" нанесено удар по житловим кварталам та промисловим об’єктам міста. Пошкоджень зазнали кілька будівель, поранення отримала одна цивільна особа. Вночі, 14 серпня, близько 02:00 ворог знову обстріляв обласний центр. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім.

Стосовно Миколаївського району, то ввечері 13 серпня, орієнтовно о 20:12, зафіксовано ворожий обстріл смт Первомайське Первомайської громади. Внаслідок якого пошкоджено магазин та житловий будинок. Постраждалих немає.

"Вночі, 14 серпня, орієнтовно о 02:30 внаслідок обстрілів с. Галицинове Галицинівської громади пошкоджено господарські споруди. Постраждалих немає", - відзначив Кім.

У Баштанському район вчора, 13 серпня, орієнтовно о 12:30 були обстріли с. Широке Широківської громади.

"Пошкоджено три житлових будинки та стадіон. Близько 14:00 обістріли були за межами с. Поляна. Близько 19:00 були обстріли за межами сіл Червона Долина та Поляна. Сьогодні, 14 серпня, близько 03:30 були обстріли по сільськогосподарським спорудам с. Широке. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби були обстріли територій смт Березнегувате, сіл Лепетиха та Кавказ", - відзначив Кім.

Також голова ОВА додав, що у Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, Росія обстріляла портову інфраструктуру та житлові квартали Миколаєва

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