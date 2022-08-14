Росія обстріляла портову інфраструктуру та житлові квартали Миколаєва
Ввечері 13 серпня російський агресор знову обстріляв Миколаїв, поранення отримала одна цивільна особа
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Трьома снарядами РСЗВ “Ураган” росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Тоді обійшлось без людських втрат.
Пізніше за годину шістьма реактивними снарядами “Смерч” був завданий удар по житлових кварталах та промислових об’єктах міста. Пошкоджено кілька будівель, поранення отримала одна цивільна особа.
"З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонщини та Дніпропетровщини. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарських угіддях. Втрат та руйнувань не зафіксовано", - також повідомили у "Півдні".
- Вдень 13 серпня над Одесою українські сили збили ворожий російський безпілотник.
- У Миколаївській області українська авіація завдала 2 удари по опорних пунктах російських окупантів
- Оперативне командування "Південь" закликає українців не ігнорувати повітряні тривоги, адже росіяни розмістили у Чорному морі 16 крилатих ракет типу "Калібр".
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