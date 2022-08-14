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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія обстріляла портову інфраструктуру та житлові квартали Миколаєва

Росія обстріляла портову інфраструктуру та житлові квартали Миколаєва

14 серпня, 2022 неділя
03:41
війна з Росією

Ввечері 13 серпня російський агресор знову обстріляв Миколаїв, поранення отримала одна цивільна особа

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Трьома снарядами РСЗВ “Ураган” росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Тоді обійшлось без людських втрат.

Пізніше за годину шістьма реактивними снарядами “Смерч” був завданий удар по житлових кварталах та промислових об’єктах міста. Пошкоджено кілька будівель, поранення отримала одна цивільна особа.

"З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонщини та Дніпропетровщини. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарських угіддях. Втрат та руйнувань не зафіксовано", - також повідомили у "Півдні".

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