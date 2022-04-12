Кім закликав менше писати в соцмережі: окупанти черпають з цього багато інформації на тлі дефіциту своєї агентури

Про це повідовим очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграм.



"Ворог зараз активно вкидає наш інформаційний простір. Ми на це реагуємо, а вони черпають інформацію щодо наших реакцій", – написав він.



Кім пояснив: росіяни роблять "вкиди" у соцмережі, мовляв, щось десь сталося, та спостергіають за обговореннями цих фейків.



"Як це працює: вкинули, а потім дивляться, як люди обговорюють. "Та ні, там нікого нема, це маячня, я в магазин ходжу, які там військові". І знімають інформацію з цього, записують", – розповів Кім у відеозверненні.



За його словами, Україна пройшла критичну точку війни, після якої відчувається втома від інформації.



Агентів і джерел інформації у загарбників в Україні зараз стало менше, відтак саме соцмережі стають головним джерелом даних для ворога. Тож Кім закликав менше писати в соцмережах.



"Зараз ми будемо вчиняти певні дії для нашої безпеки. Їм цього знати не треба. Зберігайте спокій, ми рухаємося за планом", – підсумував глоова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-34, який намагався атакувати Миколаїв.