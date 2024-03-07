Адам Сендлер став найбільш високооплачуваним актором Голлівуду у 2023 році

Про це пише BBC з посиланням на Forbes.

Продовження романтичної комедії "Таємниче вбивство" від режисера Джеремі Гареліка, де 57-річний американський комік Адам Сендлер зіграв головну роль, допомогло йому стати найбільш високооплачуваним актором Голлівуду минулого року.

За даними Forbes, Сендлер у 2023 році зіграв та продюсував три фільми для Netflix, що принесло йому $73 млн. Це поставило його в рейтингу вище за зірку "Барбі" Марго Роббі, яка у свої 33 роки є наймолодшою людиною в десятці найбільш високооплачуваних за останнє десятиліття.

Вона також була продюсеркою "Барбі" - фільму, що став найбільшим касовим хітом 2023 року, і культового хіта "Солтберн". Том Круз посідає третє місце у списку Forbes, четверте місце у Раяна Ґослінґа, колеги за фільмом "Барбі" Марго Роббі. Метт Деймон опинився на пʼятому, а колега Сендлера по фільму "Таємниче вбивство" Дженніфер Еністон - на шостому.



