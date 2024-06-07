"Аколіт" проти "... Лагерфельда": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Погані хлопці: Все або нічого"

У кінотеатрах з 6 червня

Цей комедійний бойовик став наступним у франшизі про двох детективів із Маямі, три попередні частини якої побачили світ у 1995, 2003 та 2020 роках. За свою історію ця франшиза зібрала у прокаті $840 млн при загальних витратах на зйомки у $239 млн. Оскільки найуспішнішою у прокаті стала стрічка 2020 року, то це мотивувало її режисерів - Аділя Ель Арбі та Білала Фалли - взятися за продовження. І знову запросити на головні ролі зіркових акторів Вілла Сміта та Мартіна Лоуренса, які незмінні в усіх частинах історії. Звісно, за цей час вони постарішали на 30 років. Але це не має аж такого важливого значення для динамічного фільму, обидва головні герої якого зберегли не лише протилежну один одному натуру, а й здатність висловлювати думки та погляд на світ і себе в ньому.

Отож детективи Майк Лоурі та Маркус Бернетт починають розслідувати корупцію у поліції Маямі. Їхнього загиблого колегу безпідставно звинувачують у роботі на румунську мафію. Аби завадити викриттю правди детективів підставляють. Лоурі та Бернетт змушені тікати, та це не змусить їх зупинити розслідування.

У головних ролях Вілл Сміт, Мартін Лоуренс, Ванесса Гадженс, Ерік Дейн

"Зоряні війни: Аколіт" (серіал)

На Disney+ з 4 червня (1 сезон)

Новий пригодницький серіал зі всесвіту Star Wars — став найбільшою прем’єрою Disney+ у 2024 році. Пишуть навіть про те, що ця кіноісторія, події якої розгортаються у всесвіті "Зоряні війни" за 100 років до подій фільму "Зоряні війни: Епізод 1 – Примарна загроза", є однією із найдорожчих (у площині серіалів) платформи Disney+ за всю історію. Серіал розповідає про джедаїв, які намагаються з'ясувати, хто ж ховається за низкою вбивств. Однак сили, з якими вони стикаються, є зловіснішими, ніж вони могли очікувати

У ролях Амандла Стенберг, Лі Джондже, Йонас Суотамо, Джоді Тернер-Сміт та ін.

"Наглядачі"

У кінотеатрах з 6 червня

Цей фентезійний трилер та детектив є повнометражним режисерським дебютом для Ішани Найт Ш’ямалан - 24-річної доньки неодноразово номінованого на "Оскар" та "Золотий глобус" американського режисера, сценариста, актора та продюсера індійського походження, відомого своїми психологічними й містичними трилерами та неочікуваними фіналами Маноджа Найта Ш’ямала. До речі, режисер не залишив доньку на самоті з її творінням, а взявся це творіння продюсувати. Ішана вже не вперше співпрацює з татом. Закінчивши Школу мистецтв Нью-Йоркського університету, вона здобувала свій режисерський досвід, разом із батьком працюючи та знімаючи кліпи й епізоди серіалів. Для фільму вона є не тільки режисером, а й співавтором сценарію, який написала на основі створеного на ґрунті ірландської міфології роману ірландського письменника і який вирішила саме в Ірландії екранізувати.

За сюжетом 28-річна художниця Міна у пошуках натхнення опиняється у непрохідних безлюдних лісах на заході Ірландії. А відтак єдиний доступний прихисток стає для дівчини пасткою. Окрім неї в дивному приміщенні ще троє людей. Щоночі за компанією незнайомців спостерігають невідомі глядачі. Дзеркальна стіна в будинку не дає можливості когось побачити, але звуки, що іноді звідти долинають, аж ніяк не дарують спокою. І Міна не має жодного бажання з такою ситуацією миритися.

У головних ролях Дакота Фаннінґ, Джорджина Кемпбелл, Олівер Фіннеґан, Олвен Фуер, Алістер Браммер

"Стати Карлом Лагерфельдом" (серіал)

На Hulu з 7 червня

Для тих, хто любить реальні "модні" історії - це, вочевидь, найочікуваніший серіал літа, створений на основі біографічної книжки "Кайзер Карл" журналістки та письменниці Рафаель Баке. Режисером стрічки став француз Жером Салль, який занурюється в чужу біографію не вперше: у 2016 році він зняв стрічку "Одіссея" з Ламбером Вілсоном в головній ролі про видатного французького дослідника Світового океану, першовідкривача, винахідника, режисера, автора книг Жака-Іва Кусто, його сім'ю та подорожі океанами на судні "Каліпсо", що згодом стало легендарним.

Цього разу Жером Салль відправляє глядача у 1972 рік і пізніші та розповідає, як практично нікому невідомий у той час дизайнер прет-а-порте Карл Лагерфельд намагається зійти на модний олімп і там закріпитися, як любить, дружить, ворогує і як живе. Мова не лише про історію успіху одного з найвпливовіших дизайнерів кінця XX - поч. XXI ст., а й про його характер та сприйняття життя.

У ролях Даніель Брюль, Теодор Пеллерен, Арно Валуа, Поль Спер, Жанна Дамаш та ін.

"Ласун" (серіал)

З 6 червня на Netflix (3 - завершальний - сезон)

Події цього серіалу за мотивами однойменного коміксу відбуваються у світі, де після жахливої епідемії почали народжуватися "гібридні" немовлята - напівлюди та напівтварини. Оскільки ніхто не міг збагнути, що з'явилося першим: вбивчий вірус чи гібридні діти, про всяк випадок таких намагаються виловлювати та знищувати. Тим часом хлопчик з оленячими рогами Гас після 10 років самотнього життя заводить дружбу з самітником Джеппердом та вирушає у подорож Америкою на пошуки нового життя. Кінорозповідь про дружбу. відданість, любов, втрати та головне - про надію. Те, що так потрібно кожному українцю у цей дуже непростий час.

У головних ролях Крістіан Конвері та Нонсо Анозі.