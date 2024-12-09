Актор і воїн Дмитро Сова перевівся до Києва і розкрив, чим займається в ЗСУ

Про це він розповів у "Неймовірній правді про зірок".

41-річний український актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Сова з початку повномасштабної війни вступив на службу до лав ЗСУ. Нещодавно він повернувся з прифронтової зони. Сова розповів, чим займатиметься на службі у Києві.

"Мене перевели до Києва. Я зараз сприяю розвитку рекрутингу Міністерства оборони, ЗСУ, Сухопутних військ. Якраз працюю у відділку ЗМІ", - поділився актор і військовий.

Дружина військовослужбовця Дар'я Легейда зізналася, що війна вплинула на їхні стосунки.

"Намагаємося одне одного підтримати і якось пройти й прожити цей весь період. Не можна сказати насправді, будемо чесними, що все солодко по всіх фронтах. Це важко, але можливо", - додала Дар'я Легейда.

Сова знявся у низці фільмів і серіалів: "U311 "Черкаси", "Подвійне життя", "Жіночий лікар 2", "Свати 3", "Фото на недобру згадку", "Село на мільйон" тощо.

Як актор дубляжу Сова є голосом персонажів голлівудської зірки Джейка Джилленгола.

