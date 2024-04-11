Американська кіноакадемія оголосила дату проведення церемонії "Оскар-2025"

Про це пише IndieWire.

Академія кінематографічних мистецтв і наук та телеканал ABC, який транслює церемонію вручення премії "Оскар", оголосили, що 97-ма церемонія відбудеться в неділю, 2 березня 2025 року. Шоу знову транслюватиметься в прямому ефірі о 19:00 на ABC і в більш ніж 200 країнах світу.

Організатори випустили календар ключових дат для наступного сезону нагород. Так, кінцевий термін подання заявки на номінацію "Найкращий фільм" збігає 14 листопада 2024 року. 17 грудня відбудеться оголошення шортлистів на "Оскар", а 17 січня 2025 року стануть відомі номінанти.

Хоча Академія, ймовірно, далека від оголошення ведучого, "Оскар-2024" пройшов без проблем другий рік поспіль, навіть отримавши приріст рейтингів, коли ведучим став Джиммі Кіммел вчетверте. Генеральний директор Академії Білл Крамер виявив зацікавленість у «багаторічному партнерстві з продюсерами», тож, безумовно, є шанс, що Кіммела, його партнерку-продюсерку Моллі МакНірні, виконавчу продюсерку Кеті Муллан і EP/шоуранера Раджа Капура запросять повернутися.

Серед фільмів, які вже, імовірно, будуть висунуті на "Оскар", стрічка "Дюна: Частина друга" Дені Вільнева та фільм Джорджа Міллера "Шалений Макс: Фуріоса", премʼєра якого відбудеться 24 травня.

У ніч проти 11 березня у Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди виграв фільм Крістофера Нолана - "Оппенгеймер". Україна вперше отримала "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".



