Американська кіноакадемія запровадила нову номінацію на "Оскар"

Про це пише The New York Times.

Американська академія кінематографічних мистецтв додала нову категорію для нагородження премією "Оскар" уперше з 2001 року. Академія оголосила, що ухвалила рішення вручати статуетки за кастинг.

Кастинг-директори наполягали на цій категорії десятиліттями, стверджуючи, що їхня робота має вирішальне значення для успіху фільму. Але академія кінематографічних мистецтв і наук, яка вручає "Оскар", дотепер відхиляла цю ідею.

Нова категорія буде введена для фільмів, випущених у 2025 році, а це означає, що перша статуетка буде вручена 2026 року.

Останньою категорією, яку ввели у 2001 році, був "Оскар" за найкращий повнометражний анімаційний фільм. Перша статуетка дісталася "Шреку".

Президентка американського кастингового товариства — професійної організації людей у цій галузі Дестіні Ліллі сказала, що товариство було створено на початку 1980-х років частково для того, щоб сприяти отриманню цієї нагороди.

У 2013 році академія створила відділення кастинг-директорів, яке наразі налічує понад 150 членів. Ліллі сказала, що нова філія дозволила іншим членам академії повністю зрозуміти, чим займаються кастинг-директори.

"Це був навчальний процес, формування розуміння того, який внесок ми як режисери кастингу робимо у готовий фільм", — сказала Ліллі.

Рада керівників академії кіномистецтв проголосувала за додавання нової категорії в середу, 7 лютого. Поширеним аргументом проти додавання номінації була тривалість церемонії. Минулого року шоу тривало три з половиною години, а в 2002 році воно досягло 4 годин і 23 хвилин.

Цьогоріч український фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова номінували на "Оскар-2024" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Церемонія пройде 10 березня.

Комік Джиммі Кіммел учетверте стане ведучим церемонії вручення премії "Оскар".