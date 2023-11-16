Комік Джиммі Кіммел учетверте стане ведучим церемонії вручення премії "Оскар"

Про це йдеться у пресрелізі Американської кіноакадемії мистецтва.

У 2024 році Джиммі Кіммел проведе "Оскар" уже вчетверте. Стільки ж разів цю роль виконували Вупі Голдберг і Джек Леммон. За кількістю проведених церемоній їх перевершили лише Джонні Карсон (5 разів), Біллі Крістал (9 разів) та Боб Хоуп (11 разів).

Джиммі Кіммел у коментарі Variety сказав, що "завжди мріяв провести церемонію "Оскар" саме чотири рази".

96-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться в театрі "Долбі" 10 березня 2024 року.

Номінантів на премію "Оскар" 2024 року оголосять 23 січня 2024 року.