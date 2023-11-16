Комік Джиммі Кіммел учетверте стане ведучим церемонії вручення премії "Оскар"
Американський комік Джиммі Кіммел стане ведучим 96-ї церемонії вручення кінопремії "Оскар". Він уже виконував цю роль у 2017, 2018 та 2023 роках
Про це йдеться у пресрелізі Американської кіноакадемії мистецтва.
У 2024 році Джиммі Кіммел проведе "Оскар" уже вчетверте. Стільки ж разів цю роль виконували Вупі Голдберг і Джек Леммон. За кількістю проведених церемоній їх перевершили лише Джонні Карсон (5 разів), Біллі Крістал (9 разів) та Боб Хоуп (11 разів).
Джиммі Кіммел у коментарі Variety сказав, що "завжди мріяв провести церемонію "Оскар" саме чотири рази".
96-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться в театрі "Долбі" 10 березня 2024 року.
Номінантів на премію "Оскар" 2024 року оголосять 23 січня 2024 року.
- У ніч з 12 на 13 березня 2023 року у Лос-Анджелесі оголосили переможців премії "Оскар". Найкращим фільмом став "Все завжди і водночас".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.81
- EUR Купівля 39.91Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе