"Аватар: Вогонь і попіл"

Довгоочікувана третя частина представляє новий виклик для героїв, Джейка Саллі та Нейтірі, коли вони стикаються з новою фракцією антагоністів: племенем попелу.

У недавньому інтерв'ю журналу Empire Кемерон розповів про лідера племені Еш, Варанга, якого грає Уна Чаплін. Варанг, загартований і складний персонаж, очолює групу На'ві, що живе у вирі вулканів. Переживши величезні труднощі, дії Варанга часто стирають межі між добром і злом. Кемерон пояснив: "Ми еволюціонуємо за межі уявлення про те, що всі люди погані, а всі На'ві хороші".

Прибуття Варангів і племені Попелу створює серйозну загрозу для Джейка і Нейтірі, кидаючи виклик не тільки їхньому виживанню, але й їхньому розумінню моралі. Кемерон розповів, як екстремальні заходи Племені Попелу, щоб захистити себе, змушують Джейка та Нейтірі протистояти своїй вразливості.

Кемерон підкреслив, що "Аватар: вогонь і попіл" — це не "темний" фільм, а фільм, який досліджує складні моральні дилеми. Шанувальники можуть з нетерпінням чекати досвіду, який глибше занурюється в складність Пандори та персонажів, які її населяють.

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