"Бабуся з міста" проти "Байкерів": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Бабуся з міста"

У кінотеатрах з 20 червня

Попри те, що цю комедію створили у співавторстві кінематографісти Бельгії та Франції, стрічка є англомовною, а події її відбуваються у США. Серед українських кіноманів вона має підвищений інтерес ще й через Катрін Деньов. І не тільки тому, що мова про одну з найвидатніших французьких акторок другої половини XX століття, а ще й через те, що ця акторка послідовна у своїй підтримці України у війні з Росією. Приміром упродовж повномасштабного вторгнення актриса з українською символікою з’являється на важливих публічних заходах постійно. А торік на відкритті Каннського кінофестивалю навіть продекламувала французькою вірш Лесі Українки "Надія".

Отже, про сюжет. Доля зводить під одним дахом представниць трьох поколінь однієї родини. Як складуться їхні взаємини? Чи зуміють жінки налагодити діалог? У цьому фільмі чимало кумедних і зворушливих ситуацій. І багато щирості, яка - однозначно - не залишить байдужими.

"20-річна студентка Чарлі воліла б і далі захоплено вивчати економіку, однак змушена переїхати до своєї хворої матері. Лорі потрібен догляд, до того ж хтось має дбати про її ферму з вирощення органічних яєць. Доньці та матері складно знайти спільну мову через розбіжності у поглядах, що виникли між ними давно. Нові обставини ситуацію лише ускладнюють. Цілковитою несподіванкою для обох стає приїзд Соланж. Волелюбна француженка-феміністка колись давно поїхала на батьківщину, залишивши в США свою маленьку доньку Лору. Відтоді Лора та Соланж не бачились, а Чарлі навіть не знала, що в неї є бабуся. Соланж дізналася про хворобу своєї доньки та хоче налагодити нарешті стосунки".

У головних ролях Катрін Деньов, Андреа Райзборо, Морган Сейлор, Джон Робінсон, Джозеф Оліван

"Байкери"

У кінотеатрах з 20 червня

Ця американська кримінальна драма є дітищем режисера та сценариста Джеффа Ніколса, який повернувся до кінематографа після 7 років перерви. Задум зняти такий фільм з’явився у нього надцять років тому, коли знайшов у свого брата книгу Денні Лайона (члена банди Outlaws) про байкерів 60-х років у Штатах. Це укладене із чорно-білих фото та інтерв'ю видання вважають одним із найкращих документів про байкерську культуру того часу. І Ніколс загорівся, тим більше, що особисте знайомство з Денні Лайоном подарувало йому чимало тематичних аудіозаписів. Цікаво, що акторів для фільму підбирали зважаючи на байкерські фото 60-х років - щоб типажі відповідали тим, що на світлинах. І Остін Батлер вписався в акторський ансамбль одним із перших.

Отож Чикаго середини 1960-х. Спільноту байкерів Vandals MC складають ті, хто любить швидкість та рев двигунів. А ще - хто поважає харизматичного та сильного лідера Джонні. У цій спільноті люди вже більше, ніж просто однодумці та друзі - вони як родина. Але коли родина надто велика - щось виходить із-під контролю. Спільнота за інтересами поступово перетворюється у злочинне угруповання. Про це багато може розповісти Кеті, яка з першого погляду закохалася в одного з байкерів і бачачи напрям руху спільноти, дуже хоче, щоб її коханий облишив цю справу.

У головних ролях Остін Батлер, Том Гарді, Джоді Комер, Майкл Шеннон, Бойд Голбрук

"Шлях відплати"

На Netflix з 21 червня

Цей бойовик індонезійської режисерки Моулі Сур'ї вважають одним із найочікуваніших у червні від стримінгової платформи Netflix. Хоча окремі критики уже написали, що попри видовищність та кровожерливість, зірок з неба цей фільм не дістав.

Сур'я зняла стрічку про колишню спецназівку Паркер, яка після раптової смерті свого батька вимушена повернутися до рідного містечка, щоб перейняти управління фамільним баром та знайти відповіді на запитання, чому ж усе-таки батька не стало. Окрім того, жінка страждає від посттравматичного стресового розладу. Але розслабитися не вийде. Виявляється, у містечку лютує жорстока банда і Паркер мусить протистояти їм у своїй боротьбі за правду.

У ролях Джессіка Альба, Марк Веббер, Джейк Вірі, Ентоні Майкл Голл та інші.

"Екзорцизм"

У кінотеатрах з 20 червня

Атмосферний горор зняв Джошуа Джон Міллер - син актора Джейсона Міллера, який зіграв священник у культовому фільмі жахів "Екзорцист" 1973 року. Для оскароносного Рассела Кроу, який в цьому фільмі жахів і втілив головну роль - така тематика теж не нова. Минулого року він уже фігурував в образі отця Ґабріеля Аморта у стрічці "Екзорцист Ватикану", заснованій на мемуарах Аморта.

За сюжетом, актор Ентоні Мілл отримав пропозицію знятися у фільмі жахів. Тематика його не відштовхує та й після періоду, коли певні погані звички заважали повноцінній роботі, Ентоні дорожить можливістю зніматися. Чим довше триває процес фільмування, тим помітнішими стають зміни у поведінці чоловіка. Найбільше це турбує його доньку Лі. Те, що починає відбуватися довкола Ентоні перетворить його життя на суцільний жах. От тільки на відміну від фільму це не можна вимкнути чи перемотати.

У головних ролях Рассел Кроу, Хлоя Бейлі, Ліза Бакер, Дрю Бродерік, Роберт Фортунато

"Діана фон Фюрстенберг: Імператриця моди"

На Disney+ з 25 червня

Цей документальний фільм зняли оскароносна Шармін Обеїд-Чіной та Тріш Далтон. Стрічка присвячена відомій американській дизайнерці Діані фон Фюрстенберг, яка впевнено увійшла в історію моди ще у 1970-х роках. Саме ця жінка вигадала легендарну сукню на запах — свого часу ключову у моді, яка періодично в різних варіантах знову й знову виходить на подіуми, приховуючи недоліки фігури та даруючи жінкам свободу руху.