Babygirl (Хороша погана дівчинка) - еротичний трилер з Ніколь Кідман

Хороша погана дівчинка

Оригінальна назва: Babygirl

2024 рік, США

Владна генеральна директорка ставить на карту свою кар’єру та сім’ю, коли починає бурхливий роман зі своїм набагато молодшим стажером.

Сюжет

Дія картини протікає у Нью-Йорку. Успішна бізнес-леді Ромі Мейтіс, керівник великої технологічної компанії, живе у щасливому шлюбі, у їхній родині дві доньки. Вона заводить роман зі своїм набагато молодшим стажером Семюелем. Таємна пристрасть може знищити шлюб та кар'єру…

В головних ролях:

Ніколь Кідман, Гарріс Дікінсон, Антоніо Бандерас та інші

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