Babygirl (Хороша погана дівчинка) - еротичний трилер з Ніколь Кідман
"Хороша погана дівчинка" (англ. Babygirl) - американський еротичний трилер Халін Рейн. У фільмі знялися Ніколь Кідман, Харріс Дікінсон, Антоніо Бандерас, Софі Уайлд та Жан Рено
Хороша погана дівчинка
Оригінальна назва: Babygirl
2024 рік, США
Владна генеральна директорка ставить на карту свою кар’єру та сім’ю, коли починає бурхливий роман зі своїм набагато молодшим стажером.
Сюжет
Дія картини протікає у Нью-Йорку. Успішна бізнес-леді Ромі Мейтіс, керівник великої технологічної компанії, живе у щасливому шлюбі, у їхній родині дві доньки. Вона заводить роман зі своїм набагато молодшим стажером Семюелем. Таємна пристрасть може знищити шлюб та кар'єру…
В головних ролях:
Ніколь Кідман, Гарріс Дікінсон, Антоніо Бандерас та інші
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