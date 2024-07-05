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Головна Культура Бійся "Зрадниці": що подивитися на вихідних
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Бійся "Зрадниці": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
5 липня, 2024 п'ятниця
19:00
Культура "Зрадниця"

Від приголомшливого фільму про здатність звичайних людей на велике зло до найновішої стрічки у найуспішнішій анімаційній франшизі у світі

Зміст

"Зрадниця"

У кінотеатрах з 4 липня

"Зрадниця"

Драматично-психологічний фільм, знятий режисером Кіліаном Рідгофом за мотивами реальної історії Стелли Гольдшлаг - єврейки з Берліна, яка, щоб вижити, пішла на співпрацю з гестапо і віддала в його руки сотні своїх одноплемінників, не шкодуючи ні дітей, ні літніх людей. Режисер досліджує ідею про мораль та її кордони, а також те, що в певних умовах велике зло здатні вчинити звичайні люди. Головна героїня фільму Стелла — амбівалентний, оманливий та дуже суперечливий персонаж, гідний і жалю, і презирства. І актрисі Паулі Бір вдалося практично неможливе - зіграти роль без оцінки, а з великою здатністю витримати усі протиріччя цього характеру. Критика відгукнулася на цю стрічку схвально, акцентуючи, що відповідь на запитання, як далеко можна зайти, щоб вижити і як потім жити далі, кожен шукатиме для себе особисто. З реалій біографії Стелли Гольдшлаг: у віці 72 років вона скоїла суїцид.

Отже "Берлін, 1940 рік, білявці з арійською зовнішністю забороняють виконувати джаз. Блискуча кар'єра вмить руйнується через те, що Стелла з єврейської родини. Усі спроби сім'ї емігрувати до Америки лишаються марними. Згодом, коли гестапо починає відкрите полювання, родина потрапляє в пастку. Під тиском дівчина укладає "угоду з дияволом" і погоджується стати агенткою нацистів. Заради власного порятунку вона втирається в довіру до євреїв, які переховуються, та здає їх гестапо. Кожен робить свій вибір, але на совісті цього "янгола смерті" майже 3000 жертв".

У головних ролях Паула Бір, Янніс Нівенер, Бекім Латіфі, Даміан Гардунг, Йоель Басман

"Махххін"

У кінотеатрах з 4 липня

"Махххін"

Фінальна частина сучасної трилогії жахів американського режисера Ті Веста, перший фільм якої та його приквел вийшли на екрани у 2022 році та за сумарного бюджету $2 млн зібрали у прокаті понад $25 млн. До речі, Ті Вест попередньо зазначив, що в разі, якщо завершальна частина трилогії буде успішною, він вже має ідеї щодо продовження історії. А загалом саме через жахи як лінзи і через прийняття тези, що секс завжди був однією із рушійних сил розвитку технологій створення фільмів, Ті Вест розповідає історію про еволюцію кіно. Історію, де головну роль в усіх фільмах виконала британська акторка та модель Мія Гот. 

За сюжетом Максін Мінкс не відмовляється від своєї мрії стати знаменитою акторкою. Від часу страшної різанини в Техасі, з якої дівчина змогла вибратися живою, минуло 6 років. Максін більше не знімається у фільмах для дорослих, але сподівається, що цю її таємницю ніхто не розкриє. Але в Лос-Анджелесі, де вона зараз живе, частішають випадки насильства. Таємничий вбивця, якого називають "Нічний ловець", полює за молодими перспективними акторками, а Максін відчуває, що переслідують саме її. Страх бути викритою підштовхує Максін до рішучих дій.

У головних ролях Мія Гот, Елізабет Дебікі, Холзі, Лілі Коллінз, Мішель Монаган, Кевін Бейкон, Джанкарло Еспозіто, Мозес Самні

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф."

На Netfliх з 3 липня

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф."

Комедійний кримінальний бойовик, що повертає відомого американського актора Едді Мерфі у роль легендарного детектива Акселя Фоулі, що знову вийде на вулиці Беверлі-Гіллз, а фактично продовжить самого себе з оригінального фільму 1984 року. Утім критики сприйняли кінострічку неоднозначно, з одного боку, відзначаючи важливість ностальгії, а з іншого - закидаючи їй роздутий бюджет та шаблонність і втому. 

"У четвертій частині франшизи поліцейський об'єднується зі своєю донькою Джейн, щоб розслідувати злочин, який веде до змови корумпованих копів із наркокартелем, - рекламують фільм. - На шляху до розкриття правди їм доведеться зіткнутися з небезпечними злочинцями та викритими таємницями".

У ролях:Едді Мерфі, Джозеф Ґордон-Левітт, Тейлур Пейдж

"Санні" (серіал)

На AppleTV+ з 10 липня

"Санні"

Чорна комедія, яка досліджує теми втрати, дружби та самопізнання через зворушливу історію Сьюзі, американки, чиє життя набуває несподіваного повороту після у таємничій авіакатастрофі її чоловіка та сина. Жінка отримує у подарунок Sunny, домашнього робота, виготовленого компанією її чоловіка. Спочатку Сьюзі обурюється спробами Санні заповнити порожнечу в її житті, проте поступово між нами виникає щось схоже на дружбу. Разом вони намагаються розкрити таємницю зникнення рідних Сьюзі. Творці серіалу обіцяють, що ця душевна і сповнена інтриги історія не залишить глядача байдужим. 

У ролях Рашида Джонс, Гідетосі Нісідзіма, Джоанна Сотомура та ін.

"Нікчемний я 4"

У кінотеатрах з 4 липня

"Нікчемний я 4"

Комедійний пригодницький мультфільм є шостим фільмом франшизи (що стартувала у 2010 році) та четвертою історією про Ґру та його сім’ю, що має чимало шанувальників у світі. Відтак окрім повнометражних проєктів, серед яких два приквели, ініціатори створили ще й 18 короткометражок, випустили кілька відеоігор та розробили тематичні атракціони у межах парків Universal Studios. Усі разом ці проекти вважають найуспішнішою анімаційною франшизою в світі.

"У великій дружній родині Ґру та Люсі окрім донечок Марго, Едіт та Агнес з’являється син – Ґру молодший. Часи, коли дбайливий татусь коїв щось лихе, давно залишились у минулому. За роки спільного життя та спільної роботи із Люсі побільшало тих, хто завдяки Ґру більше не може робити свої погані справи. Серед таких злодіїв – Максим Ле Мала та його підступна подружка Валентина. Вони тікають із в’язниці та розпочинають полювання за родиною Ґру. Аби врятуватись, велике сімейство змушене тікати від переслідувачів".

У головних ролях Стів Карелл, Крістен Віг, Міранда Косгроу, Стів Куґан

Теги:
Відео
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Кіно
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