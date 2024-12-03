Бійці підрозділу "Гострі картузи" отримали від зірки однойменного серіалу Кілліана Мерфі подарунки

Про це повідомили на facebook-сторінці Національної гвардії України.

Бійці Нацгвардії з підрозділу "Гострі картузи" отримали унікальні подарунки від авторів однойменного британського кримінально-драматичного телесеріалу Netflix. Легендарний підрозділ з Харкова тепер має картузи від сценариста "Гострих картузів" Стівена Найта з автографом виконавця головної ролі, ірландського актора Кілліана Мерфі.

Саме в таких картузах знімалися герої серіалу. Під час наступу російських окупантів на півночі Харківщини, бійці цього підрозділу брали участь в обороні напрямку.

"Саме тоді журналісти BBC зняли сюжет про цей підрозділ Нацгвардії, який називається на честь британського серіалу. Тоді українські військові скористалися нагодою, підписали власні картузи та попросили передати їх Кілліану Мерфі. Актор отримав цей унікальний подарунок. Після цього один з картузів він залишив собі на згадку, а другий підписав та відправив назад нашим хлопцям", - поділились у Нацгвардії.

З харківськими "Гострими картузами" через деякий час зв’язався сценарист серіалу Стівен Найт. Він подарував військовим три десятки картузів Garrison Tailors – офіційного дизайнера костюмів серіалу.

Наразі бійці групи спецпризначення "Гострі картузи" окремого загону спецпризначення "Омега" Нацгвардії України нищать ворога на самих "гарячих" ділянках фронту.