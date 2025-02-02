"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" - на кіноекранах нові пригоди Джонс
На підході четвертий фільм про Бріджит Джонс, і деякі обличчя, які повертаються, а також нові відомі актори приєдналися до останньої частини франшизи rom-com
"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"
Рене Зеллвегер, яка вперше оживила головну героїню "Щоденника Бріджит Джонс" (2001), повернеться, щоб знову відтворити свою роль у фільмі. Новини про четвертий фільм вперше надійшли у квітні 2024 року, і акторський склад уже скоро було сформовано. "Бріджит Джонс: Збожеволіла від хлопця" — такою ж була й робоча назва майбутнього фільму.
Про що фільм? Бріджит Джонс живе вдовою та самотньою мамою за підтримки своєї родини, друзів і колишнього коханця Деніела. Одного разу жінку починає переслідувати набагато молодший чоловік і …вчитель природничих наук її сина… Назріває нове кохання, як свіжий подих вже 50-річної Бріджит…
У головних ролях: Лео Вудолл, Рене Зеллвегер, Х'ю Грант
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