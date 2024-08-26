"Чужий: Ромул" став другим за масштабністю фільмом Голлівуду 2024 року

Про це пише Variety.

Американський науково-фантастичний фільм жахів Феде Альвареса "Чужий: Ромул", що є сьомою частиною франшизи "Чужий", став другим найбільшим фільмом Голлівуду 2024 року в прокаті материкового Китаю після успіху в другий вікенд.

Згідно з даними консалтингової компанії Artisan Gateway, між п’ятницею та неділею фільм зібрав $19,7 млн у Китаї. Таким чином фільм зібрав у Китаї $73,7 млн з моменту виходу 16 серпня. Серед голлівудських фільмів за бокс-офісом "Чужого" випереджає лише "Ґодзілла проти Конга", який зібрав $134 млн.

Менш ніж за два тижні "Чужий: Ромул" випередив групу інших голлівудських франшизних стрічок і перетнув межу в $50 млн. Інші успішні франшизи так і залишилися в рамках цього показника. "Панда Кунг-Фу 4" заробила в Китаї $52 млн, "Нікчемний я 4" заробив $56 млн, "Дюна: Частина друга" заробила $49,7 млн, а "Думками навиворіт 2" - $48 млн.

"Чужий: Ромул" зібрав у світовому прокаті за перші вихідні $108,2 млн, побивши таким чином рекорд "Дедпула і Росомахи".