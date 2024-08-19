Сьома частина "Чужого" у перший вікенд прокату випередила фільм "Дедпул і Росомаха"

Про це пише Variety.

Американський науково-фантастичний фільм жахів Феде Альвареса "Чужий: Ромул", що є сьомою частиною франшизи "Чужий", зібрав у національному прокаті $41,5 млн, ставши другим за величиною бокс-офісу стартом. У міжнародному прокаті стрічка заробила $66,7 млн, загалом зібравши $108,2 млн.

Касові збори за перший вікенд стрічки "Чужий: Ромул" дозволили їй посунути з лідерської позиції фільм "Дедпул і Росомаха", який тримав першість три тижні. Таким чином, фільм жахів став ще однією стрічкою Disney, яка принесла компанії успіх на рівні з "Королівством планети мавп", анімацією "Думками навиворіт 2" та "Дедпул і Росомаха". У серпні студія стала першою у 2024 році, яка заробила понад $3 млрд.

Фільм "Чужий: Ромул" із рейтингом R був добре сприйнятий критиками (він має 82% рейтингу "свіжості" на Rotten Tomatoes) і глядачами (які присудили фільму оцінку B+ на CinemaScore), що добре свідчить про його показ у кінотеатрах.

Феде Альварес зняв сьому частину франшизи жахів, яка стартувала в 1979 році фільмом Рідлі Скотта "Чужий". Він розповідає про групу молодих міжгалактичних колоністів, які стикаються віч-на-віч із жахливою формою життя, розбираючи сміття на запущеній космічній станції.

Фільм "Дедпул і Росомаха" станом на 12 серпня зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті.