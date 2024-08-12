Фільм "Дедпул і Росомаха" зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті

Про це пише Variety.

Фільм режисера Шона Леві, знятий студією Disney за коміксами Marvel, "Дедпул і Росомаха" зібрав $494,3 млн у США та $535,1 млн за кордоном. Загальний бокс-офіс фантастичного бойовика становить $1,029 млрд. Це другий після анімаційного фільму "Думками навиворіт 2" реліз у 2024 році, касові збори якого перетнули позначку в мільярд доларів.

Прогнозується, що незабаром фільм з Гʼю Джекманом і Раяном Рейнольдсом у головних ролях випередить "Джокера" 2019 року. До цього моменту драма Тодда Філліпса з Хоакіном Феніксом була єдиним фільмом з рейтингом R, який зібрав понад $1 млрд у прокаті. Наразі "Джокеру" належить рекорд серед фільмів з рейтингом R (Restricted) - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника - $1,07 млрд.

"Дедпул і Росомаха" — 31-й фільм Disney і 11-й у кінематографічному всесвіті Marvel, який досяг позначки в $1 млрд. Стрічка стала першим фільмом Marvel, головними героями якого стали персонажі коміксів, які раніше були ліцензовані 20th Century Fox.

"Дедпул і Росомаха" за перші вихідні прокату зібрав $200 млн, встановивши рекорд касових зборів серед фільмів з рейтингом R.

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили - вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелося багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Новий трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel. "Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R (Restricted) - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника. Раян Рейнольдс розповів, що зустрічався з Мадонною для зйомок "Дедпула і Росомахи".

Минулого тижня фільм "Дедпул і Росомаха" потрапив до Книги рекордів Гіннеса.