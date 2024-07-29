"Дедпул і Росомаха" встановив рекорд касових зборів у перший вікенд прокату

Про це пише CNN.

Екшн режисера Шона Леві, заснований на коміксах Marvel, "Дедпул і Росомаха" за перший вікенд перетнув позначку у $200 млн, ставши рекордсменом серед фільмів з рейтингом R (Restricted) - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника.

За підрахунками студії, "Дедпул і Росомаха" — 34-й фільм у лінійці кіновсесвіту Marvel — зібрав $205 млн у внутрішніх продажах і $438,3 млн у світі.

У 2016 році перший фільм про Дедпула встановив рекорд, ставши найкасовішою стрічкою у прем’єрний вікенд серед фільмів з рейтингом R. Тоді його бокс-офіс склав приблизно $132 млн. А "Дедпул 2" посів друге місце у цьому рейтингу, отримавши $125 млн у 2018 році. Але навіть з урахуванням інфляції обидва фільми поступаються показникам "Дедпула і Росомахи".

З 10 найуспішніших дебютів шість належать Marvel. "Дедпул і Росомаха" приєдналися до фільмів Marvel, які тепер загалом коштують понад $30 млрд. Як оголосив у неділю Disney, Marvel стала найкасовішою кінофраншизою всіх часів.

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили - вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелося багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Новий трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel. "Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R (Restricted) - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника. Раян Рейнольдс розповів, що зустрічався з Мадонною для зйомок "Дедпула і Росомахи".

Минулого тижня фільм "Дедпул і Росомаха" потрапив до Книги рекордів Гіннеса.