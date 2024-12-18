Disney прибрала з майбутнього мультика "Виграй або програй" сюжетну лінію про трансгендерів

Про це пише The Hollywood Reporter.

19 лютого на стримінговому сервісі Disney+ випустять мультсеріал від компанії Pixar Win or Lose ("Виграй або програй"). Він міститиме вісім епізодів.

Серіал розповідає про змішану шкільну команду зі софтболу під назвою Pickles за тиждень до їхньої гри за звання чемпіона. Кожен із восьми епізодів присвячений життю персонажа поза полем та показує його як гравця, батька, тренера чи судді.

Заплановану раніше сюжетну лінію про трансгендерів вилучили з серіалу. Це підтвердив представник Disney.

"Коли йдеться про анімаційний контент для молодої аудиторії, ми розуміємо, що багато батьків воліли б обговорювати певні теми зі своїми дітьми на своїх умовах і відповідно до своїх часових рамок", - зазначили в заяві стримінгу.

Персонажа залишили в серіалі, але кілька рядків діалогу, які вказують на його гендерну ідентичність, видалили. Джерело, близьке до проєкту, повідомило, що студія ухвалила рішення змінити курс кілька місяців тому.