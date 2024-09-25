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Pixar випустив трейлер та оголосив дату виходу серіалу Dream Production, що є спінофом "Думками навиворіт"

Дар'я Тарасова
25 вересня, 2024 середа
16:06
Кіно "Думками навиворіт 2"

Компанія Pixar оголосила, що взимку на Disney+ вийдуть два нові серіали: Win or Lose та Dream Productions, який є спінофом успішного блокбастера "Думками навиворіт"

Зміст

Про це пише Variety.

Компанія Pixar анонсувала на стримінгу Disney+ два нові мінісеріали.

11 грудня 2024 року вийде Dream Productions ("Продакшн мрій"). Це спіноф найкасовішого мультика всіх часів "Думками навиворіт 2".  Усі чотири епізоди мінісеріалу зʼявляться на платформі одночасно. Серіал, анонсований у серпні після успіху блокбастера "Думками навиворіт 2", раніше був запланований на 2025 рік.

Оригінальний серіал Win or Lose ("Виграй або програй") вийде на Disney+ 19 лютого 2025 року. Він складатиметься з восьми епізодів. Серіал "розкриває, як це насправді відчувати себе на місці восьми різних персонажів за тиждень до великої гри — невпевнені діти, їхні батьки, навіть закоханий суддя — з неймовірно кумедними, дуже емоційними та унікальними анімаційними перспективами". Зазначається, що кожен епізод має інший візуальний стиль.

В описі Dream Productions йдеться, що Райлі дорослішає, і її спогади потребують додаткової обробки. Радка (Радість) та решта базових емоцій надсилають їх у Dream Productions. Там є режисерка, яка створює хітові мрії.

Win or Lose — це перший оригінальний серіал від Pixar, оскільки попередні телевізійні проєкти компанії базувалися на її вже наявних фільмах. 

"Ці два серіали справді демонструють найкращий творчий потенціал Pixar. Ми раді, що шанувальникам не доведеться довго чекати, щоб отримати більше чудового контенту зі світу "Думками навиворіт". Dream Productions пропонує скарбницю жартів і веселощів, оскільки він заглиблюється в одну з наших улюблених частин першого фільму - здійснення мрій Райлі. І ми вважаємо Win or Lose головним, першим у своєму роді серіалом, який дійсно демонструє те, що, на мою думку, робить нашу студію чудовою: сміливе, творче оповідання; гучний гумор; і персонажі, з якими ми всі можемо пов’язати себе", - прокоментував Піт Доктер, головний креативний директор Pixar.

  • "Думками навиворіт 2" став першим мультиком, який зібрав $1 млрд у прокаті за кордоном.
  • "Думками навиворіт 2" випередив "Барбі" та став найкасовішим мультфільмом в історії.
  • У вересні звільнені працівники Pixar, які працювали над створенням "Думками навиворіт 2", на умовах анонімності розповіли про тиск і проблеми в студії. Disney i Pixar наприкінці травня 2024 року звільнили 14% працівники, які працювали над "Думками навиворіт 2", і не виплатили їм додатковий гонорар за успіх мультфільму в прокаті.
Теги:
Новини
Культура
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