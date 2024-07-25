"Думками навиворіт 2" випередив "Барбі" та став найкасовішим мультфільмом в історії
Друга частина анімаційного фільму Pixar і Disney "Думками навиворіт" заробила в світовому прокаті $1,46 млрд, випередивши найкасовішу стрічку 2023 року "Барбі"
Про це повідомляє Variety.
Анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" режисера Келсі Манна за бокс-офісом випередив мультфільм "Крижане серце 2" і став найкасовішим мультфільмом в історії.
Через шість тижнів після виходу в прокат він заробив $601 млн на внутрішньому ринку та $861 млн на міжнародному ринку, довівши глобальний показник до рекордних $1,46 млрд. До того лідером був мультик "Крижане серце 2" з бокс-офісом $1,45 млрд.
За кількістю продажів квитків у всьому світі "Думками навиворіт 2" обігнав фільм "Барбі", касові збори якого склали $1,45 млрд.
До рекордів "Думками навиворіт 2" належить також той факт, що сиквел Pixar став анімаційним фільмом, який найшвидше перетнув позначку в $1 млрд. Йому для цього знадобилося 19 днів.
Це також наразі найкасовіший фільм 2024 року і єдиний, який долучився до клубу стрічок-мільярдерок.
Комедія Ґрети Ґервіґ "Барбі" стала найкасовішою стрічкою 2023 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.59
- EUR Купівля 44.52Продаж 45.29
- Актуальне
- Важливе