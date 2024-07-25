"Думками навиворіт 2" випередив "Барбі" та став найкасовішим мультфільмом в історії

Про це повідомляє Variety.

Анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" режисера Келсі Манна за бокс-офісом випередив мультфільм "Крижане серце 2" і став найкасовішим мультфільмом в історії.

Через шість тижнів після виходу в прокат він заробив $601 млн на внутрішньому ринку та $861 млн на міжнародному ринку, довівши глобальний показник до рекордних $1,46 млрд. До того лідером був мультик "Крижане серце 2" з бокс-офісом $1,45 млрд.

За кількістю продажів квитків у всьому світі "Думками навиворіт 2" обігнав фільм "Барбі", касові збори якого склали $1,45 млрд.

До рекордів "Думками навиворіт 2" належить також той факт, що сиквел Pixar став анімаційним фільмом, який найшвидше перетнув позначку в $1 млрд. Йому для цього знадобилося 19 днів.

Це також наразі найкасовіший фільм 2024 року і єдиний, який долучився до клубу стрічок-мільярдерок.

Комедія Ґрети Ґервіґ "Барбі" стала найкасовішою стрічкою 2023 року.