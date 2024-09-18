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Працівники, яких звільнив Pixar після створення найкасовішого мультика "Думками навиворіт 2", у фінансовій скруті, - ЗМІ

Дар'я Тарасова
18 вересня, 2024 середа
12:32
Кіно "Думками навиворіт 2"

Звільнені у травні працівники Pixar, які працювали над створенням "Думками навиворіт 2", на умовах анонімності розповіли про тиск і проблеми в студії

Зміст

Про це пише IGN.

У травні студія Pixar почала звільнення 175 працівників, або 14% персоналу, які працювали над створенням анімаційного фільму "Думками навиворіт 2", який став не просто найкасовішим фільмом студії з бокс-офісом $1,6 млрд, а найуспішнішою анімацією всіх часів. Мультик вийшов у прокат 13 червня, тож звільнені працівники не отримали бонуси за успіх анімаційної стрічки.

Видання поспілкувалося з 10 колишніми робітниками Pixar на умовах анонімності. Одне з джерел заявило, що аніматори працювали без вихідних "протягом місяця-двох", виконуючи роботу, яку вони ніколи раніше не робили.

"Я б ризикнув припустити, що принаймні 95% людей, яких звільнили, зараз у фінансовій скруті", — сказав один зі співрозмовників.

Після пандемії COVID-19 Pixar, як і більша частина Голлівуду, зіткнувся з кризою, тому продовження оригінального мультфільму "Думками навиворіт" розглядалося як шанс на порятунок для студії, а самі працівники сприймали роботу як "ситуацію між життям і смертю" для студії. За словами джерел, важко знайти людину, яка працювала в Pixar протягом останніх кількох років і не брала участі у створенні "Думками навиворіт 2".

"Це був тиск, який відчували всі. Казали: "Нам потрібен успіх цього фільму, тому що [інакше] у нас не буде студії". І це тиск, який відчували всі весь час. Весь час. Навіть зараз я думаю, що людей уже немає, а вони все ще відчувають той тиск на кшталт: "Боже мій, ми це зробили. Ми зробили це", - заявив інший співрозмовник.

Одне джерело повідомило, що деякі аніматори працювали без вихідних протягом останніх чотирьох місяців, хоча й зауважило, що збільшення робочого навантаження - не рідкість наприкінці будь-якого анімаційного фільму. Така робота виснажувала людей, до того ж навантаження було розподілене між працівниками нерівномірно.

"Було дивно бачити деяких людей у ​​вогні, коли іншим було нічого робити", — згадує одне джерело.

Співрозмовники видання також пожалілись на "брудну роботу" - йдеться про виконання великої частини роботи завчасно, яка, імовірно, не буде використана.

Проте інші відзначають, що Pixar платив понаднормово, а працівникам натомість пропонували відпустку, хоча у виробничому графіку було важко знайти час, щоб її взяти. Але, як кажуть джерела, навіть за наявності значних переваг така структура виробництва та вимоги щодо дотримання термінів випуску створили неприйнятну ситуацію.

Попри те, що Disney i Pixar анонсували масштабні звільнення ще у вересні 2023 року, це рішення наприкінці травня 2024 року приголомшило всіх, зокрема й тому, що працівники дізналися, що не отримують бонуси за можливий успіх "Думками навиворіт 2". За умовами Pixar, щоб отримати додатковий гонорар, працівник має бути найнятим на момент розподілення бонусів.

 "День, коли відбулися звільнення, був схожий на похорон. В атріумі стояв плач. Коли наші представники відділу кадрів сказали, щоб ми не розраховували на цю премію, це було схоже на справжнє "хрін вам" від Disney", — додав ексспівробітник.

Численні джерела кажуть, що одна з основних причин важливості бонусу полягає в тому, що основна зарплата в Pixar на багатьох посадах вважається низькою для Емерівілля, Каліфорнія - дорогого міста в районі затоки, де багато з працівників повинні були жити. Варто також зазначити, що на відміну від більшої частини анімаційного бізнесу Каліфорнії, працівники Pixar не об’єднані в профспілку Гільдії аніматорів (TAG), тож залишаються поза захистом профспілок.

"Вони виправдовують це бонусами. Вони кажуть: "Так, ми платимо менше, але ось цей величезний бонус, який ви можете отримати". Ми працюємо цілий рік заради цього бонусу. Це частково робить роботу в Pixar вартою. Але ми залежимо від цього", - додав співрозмовник.

Теги:
Світ
Культура
скандал
США
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