Два українських фільми отримали престижні нагороди кінофестивалю в Сараєво
У столиці Боснії і Герцеговини завершився Сараєвський кінофестиваль, на якому українські стрічки Times New Roman Філіпа Сотниченка та Divia Дмитра Грешка здобули нагороди
Про це повідомило Держкіно України у facebook.
З 16 по 23 серпня в столиці Боснії і Герцеговини проходив найбільший кінофестиваль на Балканах і один із наймасштабніших в Європі - Sarajevo Film Festival (Сараєвський кінофестиваль). Українські фільми були представлені в чотирьох конкурсних програмах, а також у рамках CineLink Industry Days. Участь в останній програмі принесла двом українським стрічкам нагороди.
Фільм Times New Roman режисера Філіпа Сотниченка отримав нагороду EURIMAGES SPECIAL CO-PRODUCTION DEVELOPMENT.
Фільм розповідає про події, пов’язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, кризу середнього віку та непрості особисті стосунки. За проєктом стоять продюсери Валерія Сочивець і Сашко Чубко, а також копродюсери з Литви.
Divia режисера Дмитра Грешка здобув нагороду THINK-FILM IMPACT. Це документальна стрічка, яка висвітлює катастрофічний вплив російської агресії на природу України та боротьбу довкілля за виживання. Продюсерами фільму виступили Поліна Герман і Гліб Лук’янець.
Фото: facebook Держкіно
Раніше повідомляли, що в основній конкурсній програмі змагалася драматична комедія українського режисера Романа Бондарчука "Редакція".
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