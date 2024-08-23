Два українських фільми отримали престижні нагороди кінофестивалю в Сараєво

Про це повідомило Держкіно України у facebook.

З 16 по 23 серпня в столиці Боснії і Герцеговини проходив найбільший кінофестиваль на Балканах і один із наймасштабніших в Європі - Sarajevo Film Festival (Сараєвський кінофестиваль). Українські фільми були представлені в чотирьох конкурсних програмах, а також у рамках CineLink Industry Days. Участь в останній програмі принесла двом українським стрічкам нагороди.

Фільм Times New Roman режисера Філіпа Сотниченка отримав нагороду EURIMAGES SPECIAL CO-PRODUCTION DEVELOPMENT.

Фільм розповідає про події, пов’язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, кризу середнього віку та непрості особисті стосунки. За проєктом стоять продюсери Валерія Сочивець і Сашко Чубко, а також копродюсери з Литви.

Divia режисера Дмитра Грешка здобув нагороду THINK-FILM IMPACT. Це документальна стрічка, яка висвітлює катастрофічний вплив російської агресії на природу України та боротьбу довкілля за виживання. Продюсерами фільму виступили Поліна Герман і Гліб Лук’янець.

Фото: facebook Держкіно

Раніше повідомляли, що в основній конкурсній програмі змагалася драматична комедія українського режисера Романа Бондарчука "Редакція".