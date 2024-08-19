Знятий на Херсонщині фільм "Редакція" змагатиметься за головну нагороду кінофестивалю в Сараєво

Про це повідомляють на сайті Держкіно.

У столиці Боснії і Герцеговини з 16 по 23 серпня триває найбільший кінофестиваль на Балканах і один із наймасштабніших в Європі - Sarajevo Film Festival (Сараєвський кінофестиваль). Цього року за найвищу нагороду кінофестивалю, премію "Серце Сараєва", змагатимуться 54 фільми в чотирьох конкурсних секціях: повнометражні, документальні, короткометражні та студентські фільми.

До основної конкурсної програми повнометражних фільмів (Competition Programme – Feature Film 2024) потрапила стрічка "Редакція" (THE EDITORIAL OFFICE / REDAKTSIYA) режисера Романа Бондарчука. Це другий повнометражний ігровий фільм режисера після стрічки "Вулкан", за яку Бондарчук здобув Шевченківську премію у 2019 році.

Фільм розповідає історію Юри, молодшого співробітника краєзнавчого музею, який випадково стає свідком підпалу лісу. В його руках опиняються докази, що можуть змінити хід подій.

Драма з елементами комедії "Редакція" була знята у 2021 році на Херсонщині. Стрічка створена у копродукції Німеччини, Словаччини та Чехії за підтримки державного агентства України з питань кіно.

Покази фільму "Редакція" заплановані на 21 та 22 серпня.

У рамках інших програм фестивалю будуть представлені такі українські стрічки.

Документальні фільми (Competition Programme - Documentary Film 2024):

"Татова колискова" (DAD'S LULLABY / TATOVA KOLYSKOVA) ;

"Фото на пам’ять" (A PICTURE TO REMEMBER / FOTO NA PAM'YAT);

"Фрагменти льоду" (FRAGMENTS OF ICE / FRAHMENTY LIODU).

Короткометражні фільми (Competition Programme – Short Film 2024):

"Жива" (ALIVE / ZHYVA).

Студентські фільми (Competition Programme – Student Film 2024):

"Останній день" (HAPPY END DAY / OSTANNII DEN).

Цього року Sarajevo Film Festival презентує 17 світових, 9 міжнародних, 3 європейські, 23 регіональні та 2 національні прем'єри. Крім того, три фільми покажуть поза конкурсом.

Заснований у 1995 році під час облоги Сараєва, фестиваль став потужною платформою для кінематографістів з усього світу. Конкурсна програма відкрита для фільмів з 20 країн.