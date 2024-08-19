Знятий на Херсонщині фільм "Редакція" змагатиметься за головну нагороду кінофестивалю в Сараєво
Драматична комедія українського режисера Романа Бондарчука "Редакція" побореться за премію "Серце Сараєва" найбільшого кінофестивалю на Балканах
Про це повідомляють на сайті Держкіно.
У столиці Боснії і Герцеговини з 16 по 23 серпня триває найбільший кінофестиваль на Балканах і один із наймасштабніших в Європі - Sarajevo Film Festival (Сараєвський кінофестиваль). Цього року за найвищу нагороду кінофестивалю, премію "Серце Сараєва", змагатимуться 54 фільми в чотирьох конкурсних секціях: повнометражні, документальні, короткометражні та студентські фільми.
До основної конкурсної програми повнометражних фільмів (Competition Programme – Feature Film 2024) потрапила стрічка "Редакція" (THE EDITORIAL OFFICE / REDAKTSIYA) режисера Романа Бондарчука. Це другий повнометражний ігровий фільм режисера після стрічки "Вулкан", за яку Бондарчук здобув Шевченківську премію у 2019 році.
Фільм розповідає історію Юри, молодшого співробітника краєзнавчого музею, який випадково стає свідком підпалу лісу. В його руках опиняються докази, що можуть змінити хід подій.
Драма з елементами комедії "Редакція" була знята у 2021 році на Херсонщині. Стрічка створена у копродукції Німеччини, Словаччини та Чехії за підтримки державного агентства України з питань кіно.
Покази фільму "Редакція" заплановані на 21 та 22 серпня.
У рамках інших програм фестивалю будуть представлені такі українські стрічки.
Документальні фільми (Competition Programme - Documentary Film 2024):
- "Татова колискова" (DAD'S LULLABY / TATOVA KOLYSKOVA) ;
- "Фото на пам’ять" (A PICTURE TO REMEMBER / FOTO NA PAM'YAT);
- "Фрагменти льоду" (FRAGMENTS OF ICE / FRAHMENTY LIODU).
Короткометражні фільми (Competition Programme – Short Film 2024):
- "Жива" (ALIVE / ZHYVA).
Студентські фільми (Competition Programme – Student Film 2024):
- "Останній день" (HAPPY END DAY / OSTANNII DEN).
Цього року Sarajevo Film Festival презентує 17 світових, 9 міжнародних, 3 європейські, 23 регіональні та 2 національні прем'єри. Крім того, три фільми покажуть поза конкурсом.
Заснований у 1995 році під час облоги Сараєва, фестиваль став потужною платформою для кінематографістів з усього світу. Конкурсна програма відкрита для фільмів з 20 країн.
- Світова премʼєра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі в лютому цього року. На сайті Берлінале фільм описується як "сюрреалістична, самокритична сатира на медіа та політику".
- У квітні "Редакцію" показали у двох чеських містах - у Празі та Градець-Кралове.
- У липні фільм представили на міжнародному кінофестивалі "Нові горизонти" у Вроцлаві.
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