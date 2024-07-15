Зняту на Херсонщині стрічку "Редакція" покажуть на міжнародному кінофестивалі у Польщі

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На одній з найбільших кіноподій Польщі, міжнародному кінофестивалі "Нові горизонти", що проходитиме у Вроцлаві з 18 по 24 липня, покажуть цього року 285 фільмів зі всього світу. Єдиним українським фільмом, представленим на фестивалі, стала стрічка "Редакція" режисера Романа Бондарчука. Це другий повнометражний ігровий фільм режисера після стрічки "Вулкан", за яку Бондарчук здобув Шевченківську премію у 2019 році.

Стрічка буде представлена у програмі Waves, у межах якої демонструються фільми, які нещодавно з’явилися на фестивалях.

Драма з елементами комедії "Редакція" була знята у 2021 році на Херсонщині. Фільм розповідає про молодого біолога Юру, який працює в музеї. Чоловік живе з мамою і стає свідком підпалів, шукаючи бабаків у херсонському степу. Герой приносить фото паліїв до редакції місцевої газети та за збігом обставин залишається у ній працювати. Коли він намагається оприлюднити те, що сталося, то опиняється у вирії державних справ.

Стрічка створена у копродукції Німеччини, Словаччини та Чехії за підтримки державного агентства України з питань кіно.

Міжнародний кінофестиваль "Нові горизонти" започатковано у 2001 році як місце для презентації сміливого художнього кіно, яке шукає нові форми вираження, що виходять далеко за межі традиційного кіно.

Світова премʼєра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі в лютому цього року. На сайті Берлінале фільм описується як "сюрреалістична, самокритична сатира на медіа та політику".

У квітні "Редакцію" показали у двох чеських містах - у Празі та Градець-Кралове.