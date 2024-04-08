У Чехії покажуть знятий на Херсонщині фільм "Редакція", що брав участь у Берлінале-2024

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

У квітні в Празі та Градець-Кралове, Чехія, відбудеться прем’єра українського фільму "Редакція" режисера Романа Бондарчука. Це другий повнометражний ігровий фільм режисера після стрічки "Вулкан", за яку Бондарчук здобув Шевченківську премію у 2019 році.

Драма з елементами комедії "Редакція" була знята у 2021 році на Херсонщині. Він розповідає про молодого біолога Юру, який працює в музеї та одного разу вирушає в експедицію і стає свідком підпалів у херсонському степу. Герой приносить фото паліїв до редакції місцевої газети та за збігом обставин залишається у ній працювати.

Фільм створено у співпраці з Німеччиною, Словаччиною та Чехією за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Покази в Чехії відбудуться 8 квітня в Празі та 10 квітня в Градець-Кралове українською мовою з чеськими та англійськими субтитрами.

Фото: Facebook Держкiно

Світова премʼєра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі в лютому цього року. На сайті Берлінале фільм описується як "сюрреалістична, самокритична сатира на медіа та політику".

У фільмі знялися професійні та непрофесійні актори. Так, зокрема у картині ролі зіграли Римма Зюбіна, Андрій Кирильчук, Василь Кухарський, Олександр Ганноченко, а також херсонський журналіст Дмитро Багненко. Близько тисячі мешканців Херсона взяли участь у зйомках як актори масових сцен та епізодів.

До програми Берлінського кінофестивалю - 2024 потрапили 3 повнометражні українські фільми: "Редакція", "Мирні люди", "Трохи чужа" - та короткометражка "Образа". 74-й Берлінський кінофестиваль завершився 25 лютого. Документальний фільм української режисерки Оксани Карпович "Мирні люди" (Intercepted) здобув спеціальну згадку Екуменічного журі у секції Forum.