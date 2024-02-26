Українська документалка "Мирні люди" отримала приз Екуменічного журі на "Берлінале-2024"

Список переможців оприлюднили на сайті фестивалю.

74-й Берлінський кінофестиваль нагородив переможців. Копродукційний фільм України, Канади і Франції "Мирні люди" (Intercepted), представлений у секції Forum, отримав спеціальну згадку Екуменічного журі. На Берлінале відбулась світова премʼєра картини режисерки Оксани Карпович.

Як зазначається на сайті, фільм є спробою знайти відповідь через показ двох паралельних світів.

"Камера фіксує образи руйнації в неспішних кадрах, на яких ми бачимо українські села, міста, будинки та автомагістралі після їх звільнення від російської окупації. Ми уважно дивимося – не в безодню руйнування і смерті, а радше в пейзажі, які знову наповнюються життям. Це дає надію та допомагає врівноважити нормалізацію медіа жаху", - йдеться в анотації.

Фільм містить перехоплені телефонні розмови між російськими солдатами та їхніми сім'ями, які шокують.

Приз Екуменічного журі заснований християнськими кіномитцями. Призи отримують режисери, яким "вдалося відобразити вчинки чи людські переживання відповідно до Євангелія або привернути увагу глядачів до духовних, людських чи соціальних цінностей".

Найкращим фільмом, на думку Екуменічного журі, у секції Forum стала стрічка "Мовчання Марії" Девіса Шиманіса, секції Panorama — фільм "Секс" Дага Йогана Гаугеруда, а в основному конкурсі нагороду отримав фільм "Мій улюблений торт" Беташа Санеха та Міріам Моквадам.

