Джейсон Стейтем, Рассел Кроу та Дженніфер Лопес: "Золота малина" назвала претендентів на звання найгірших у кіно
Антипремія "Золота малина", яка традиційно відзначає найгірший фільм та акторів напередодні церемонії "Оскар", оголосила номінантів
Список номінантів оприлюднили на сайті антипремії.
Щорічна антипремія "Золота малина" оголосила претендентів на звання найменш успішних фільмів року. 44-церемонія відбудеться традиційно за день до вручення премії "Оскар".
Фільмом з найбільшою кількістю номінацій стала четверта стрічка франшизи "Нестримні". Вона претендує на антинагороду у 7 номінаціях. Друге місце і 5 номінацій у фільму "Екзорцист: вірянин", що є відродженням класичного фільму жахів, а також горор "Вінні-Пух: Кров і мед".
Серед номінантів опинились і два високобюджетні фільми про супергероїв. Це "Шазам! Лють Богів" від DC та "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" від Marvel. У них по чотири номінації.
Заснована в 1981 році, премія "Золота малина" присуджується спеціальним комітетом. Будь-хто може стати членом премії з правом голосу, сплативши річний внесок у розмірі $40 або отримати довічне членство за $500.
Повний список номінантів виглядає наступним чином:
Найгірший фільм:
"Екзорцист: вірянин"
"Нестримні 4"
"Мег 2: Безодня"
"Шазам! Лють богів"
"Вінні Пух: Кров і мед"
Найгірший актор:
Рассел Кроу ("Екзорцист: вірянин")
Він Дізель ("Форсаж 10")
Кріс Еванс ("Без відповіді")
Джейсон Стейтем ("Мег 2: Безодня")
Джон Войт ("Мерсі")
Найгірша акторка:
Ана де Армас ("Без відповіді")
Меган Фокс ("Джонні та Клайд")
Сальма Гаєк ("Супер Майк: Останній танець")
Дженніфер Лопес ("Мати")
Гелен Міррен ("Шазам! Лють богів")
Найгірша акторка другого плану:
Кім Кетролл ("Про мого батька")
Меган Фокс ("Нестримні 4")
Бай Лінг ("Джонні і Клайд")
Люсі Лью ("Шазам! Лють богів")
Мері Стюарт Мастерсон ("П'ять ночей у Фредді")
Найгірший актор другого плану:
Майкл Дуглас ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")
Мел Гібсон ("Конфіденційний інформатор")
Білл Мюррей ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")
Франко Неро ("Екзорцист: Вірянин")
Сильвестр Сталлоне ("Нестримні 4")
Найгірший екранний дует:
Двоє будь-яких "нещадних найманців" з "Нестримних 4"
Двоє будь-яких жадібних до грошей інвесторів, які пожертвували $400 млн для покупки прав для рімейкe "Екзорциста"
Ана де Армас та Кріс Еванс, які провалили іспит з екранної хімії ("Без відповіді")
Сальма Гаєк та Ченнінг Татум ("Супер Майк: Останній танець")
Вінні-Пух і Пʼятачок у ролі кровожерливих убивць ("Вінні-Пух: Кров і мед")
Найгірший режисер:
Ріс Фрейк-Вотерфілд ("Вінні-Пух: Кров і мед")
Девід Гордон Грін ("Екзорцист: Вірянин")
Пейтон Рід ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")
Скотт Во ("Нестримні 4")
Бен Вітлі ("Мег 2: Западина")
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.11
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе