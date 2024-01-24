Джейсон Стейтем, Рассел Кроу та Дженніфер Лопес: "Золота малина" назвала претендентів на звання найгірших у кіно

Список номінантів оприлюднили на сайті антипремії.

Щорічна антипремія "Золота малина" оголосила претендентів на звання найменш успішних фільмів року. 44-церемонія відбудеться традиційно за день до вручення премії "Оскар".

Фільмом з найбільшою кількістю номінацій стала четверта стрічка франшизи "Нестримні". Вона претендує на антинагороду у 7 номінаціях. Друге місце і 5 номінацій у фільму "Екзорцист: вірянин", що є відродженням класичного фільму жахів, а також горор "Вінні-Пух: Кров і мед".

Серед номінантів опинились і два високобюджетні фільми про супергероїв. Це "Шазам! Лють Богів" від DC та "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" від Marvel. У них по чотири номінації.

Заснована в 1981 році, премія "Золота малина" присуджується спеціальним комітетом. Будь-хто може стати членом премії з правом голосу, сплативши річний внесок у розмірі $40 або отримати довічне членство за $500.

Повний список номінантів виглядає наступним чином:

Найгірший фільм:

"Екзорцист: вірянин"

"Нестримні 4"

"Мег 2: Безодня"

"Шазам! Лють богів"

"Вінні Пух: Кров і мед"

Найгірший актор:

Рассел Кроу ("Екзорцист: вірянин")

Він Дізель ("Форсаж 10")

Кріс Еванс ("Без відповіді")

Джейсон Стейтем ("Мег 2: Безодня")

Джон Войт ("Мерсі")

Найгірша акторка:

Ана де Армас ("Без відповіді")

Меган Фокс ("Джонні та Клайд")

Сальма Гаєк ("Супер Майк: Останній танець")

Дженніфер Лопес ("Мати")

Гелен Міррен ("Шазам! Лють богів")

Найгірша акторка другого плану:

Кім Кетролл ("Про мого батька")

Меган Фокс ("Нестримні 4")

Бай Лінг ("Джонні і Клайд")

Люсі Лью ("Шазам! Лють богів")

Мері Стюарт Мастерсон ("П'ять ночей у Фредді")

Найгірший актор другого плану:

Майкл Дуглас ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")

Мел Гібсон ("Конфіденційний інформатор")

Білл Мюррей ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")

Франко Неро ("Екзорцист: Вірянин")

Сильвестр Сталлоне ("Нестримні 4")

Найгірший екранний дует:

Двоє будь-яких "нещадних найманців" з "Нестримних 4"

Двоє будь-яких жадібних до грошей інвесторів, які пожертвували $400 млн для покупки прав для рімейкe "Екзорциста"

Ана де Армас та Кріс Еванс, які провалили іспит з екранної хімії ("Без відповіді")

Сальма Гаєк та Ченнінг Татум ("Супер Майк: Останній танець")

Вінні-Пух і Пʼятачок у ролі кровожерливих убивць ("Вінні-Пух: Кров і мед")

Найгірший режисер:

Ріс Фрейк-Вотерфілд ("Вінні-Пух: Кров і мед")

Девід Гордон Грін ("Екзорцист: Вірянин")

Пейтон Рід ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")

Скотт Во ("Нестримні 4")

Бен Вітлі ("Мег 2: Западина")

