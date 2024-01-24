Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Джейсон Стейтем, Рассел Кроу та Дженніфер Лопес: "Золота малина" назвала претендентів на звання найгірших у кіно

Джейсон Стейтем, Рассел Кроу та Дженніфер Лопес: "Золота малина" назвала претендентів на звання найгірших у кіно

24 січня, 2024 середа
11:12
Кіно На фото: "Золота малина"

Антипремія "Золота малина", яка традиційно відзначає найгірший фільм та акторів напередодні церемонії "Оскар", оголосила номінантів

Список номінантів оприлюднили на сайті антипремії.

Щорічна антипремія "Золота малина" оголосила претендентів на звання найменш успішних фільмів року. 44-церемонія відбудеться традиційно за день до вручення премії "Оскар".

Фільмом з найбільшою кількістю номінацій стала четверта стрічка франшизи "Нестримні". Вона претендує на антинагороду у 7 номінаціях. Друге місце і 5 номінацій у фільму "Екзорцист: вірянин", що є відродженням класичного фільму жахів, а також горор "Вінні-Пух: Кров і мед".

Серед номінантів опинились і два високобюджетні фільми про супергероїв. Це "Шазам! Лють Богів" від DC та "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" від Marvel. У них по чотири номінації.

Заснована в 1981 році, премія "Золота малина" присуджується спеціальним комітетом. Будь-хто може стати членом премії з правом голосу, сплативши річний внесок у розмірі $40 або отримати довічне членство за $500.

Повний список номінантів виглядає наступним чином:

Найгірший фільм:

"Екзорцист: вірянин"
"Нестримні 4"
"Мег 2: Безодня"
"Шазам! Лють богів"
"Вінні Пух: Кров і мед"

Найгірший актор:

Рассел Кроу ("Екзорцист: вірянин")
Він Дізель ("Форсаж 10")
Кріс Еванс ("Без відповіді")
Джейсон Стейтем ("Мег 2: Безодня")
Джон Войт ("Мерсі")

Найгірша акторка:

Ана де Армас ("Без відповіді")
Меган Фокс ("Джонні та Клайд")
Сальма Гаєк ("Супер Майк: Останній танець")
Дженніфер Лопес ("Мати")
Гелен Міррен ("Шазам! Лють богів")

Найгірша акторка другого плану:

Кім Кетролл ("Про мого батька")
Меган Фокс ("Нестримні 4")
Бай Лінг ("Джонні і Клайд")
Люсі Лью ("Шазам! Лють богів")
Мері Стюарт Мастерсон ("П'ять ночей у Фредді")

Найгірший актор другого плану:

Майкл Дуглас ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")
Мел Гібсон ("Конфіденційний інформатор")
Білл Мюррей ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")
Франко Неро ("Екзорцист: Вірянин")
Сильвестр Сталлоне ("Нестримні 4")

Найгірший екранний дует:

Двоє будь-яких "нещадних найманців" з "Нестримних 4"
Двоє будь-яких жадібних до грошей інвесторів, які пожертвували $400 млн для покупки прав для рімейкe "Екзорциста"
Ана де Армас та Кріс Еванс, які провалили іспит з екранної хімії ("Без відповіді")
Сальма Гаєк та Ченнінг Татум ("Супер Майк: Останній танець")
Вінні-Пух і Пʼятачок у ролі кровожерливих убивць ("Вінні-Пух: Кров і мед")

Найгірший режисер:

Ріс Фрейк-Вотерфілд ("Вінні-Пух: Кров і мед")
Девід Гордон Грін ("Екзорцист: Вірянин")
Пейтон Рід ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")
Скотт Во ("Нестримні 4")
Бен Вітлі ("Мег 2: Западина")
 

Теги:
Культура
Читайте також:
втрати окупантів
23 січня, 2024 вiвторок
Крилата ракета, 51 артсистема і 960 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
Карта бойових дій Авдіївка
23 січня, 2024 вiвторок
"Ворог не гуляє Авдіївкою, ситуація контрольована": начальник МВА Барабаш
На фото: Катерина Соляр
22 січня, 2024 понедiлок
Подруга журналіста Печія, який утік з України, прокоментувала вчинок колеги
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 січня
11:38
Оновлено
Іл-76 РФ
У Білгородській області РФ упав військово-транспортний літак Іл-76, - росЗМІ
11:33
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
Номінований на "Оскар" фільм "20 днів у Маріуполі" знову покажуть у кінотеатрах
11:30
Bank of Cyprus - найбільший банк Кіпру
Найбільший банк Кіпру закрив представництва і пішов з Росії
11:30
Ілюстративне фото
У Польщі розпочалися великі протести фермерів проти імпорту з України
11:10
Огляд
Карта. Заставочна_2401
Карта бойових дій за період  17-24 січня: Росія почала третій етап наступу, а ЗСУ мають нову далекобійну зброю
11:03
Оновлено
полонені окупанти
Уряд виділив 34 млн грн на ремонт табору для російських військовополонених
11:02
Роберт Фіцо і Денис Шмигаль
Фіцо зустрівся зі Шмигалем в Ужгороді: що обговорюватимуть
10:52
СБУ затримала ворожого агента, який допомагав окупантам уразити штаби ЗСУ поблизу Авдіївки
10:51
Оновлено
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску
У Молдові глава МЗС Попеску подав у відставку, його замінить віцеспікер Міхай Попсой
10:44
консерви
На Київщині зафіксували випадок ботулізму через вживання рибних консервів
10:38
школа
За 700 днів повномасштабного вторгнення Росія пошкодила понад 1600 шкіл, ще 200 зруйновані
10:34
Оновлено
Наслідки вечірнього удару по Харкову 23 січня: поранено 9 людей, пошкоджена наукова установа
10:30
Ллойд Остін
У Пентагоні розповіли про стан Остіна: "Одужує та проходить фізіотерапію"
10:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
10:20
Херсонщина
Росіяни ввечері 23 січня вдарили по Бериславу: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка
10:16
Оновлено
Трамп і Байден
Праймеріз у штаті Нью-Гемпшир: Трамп переміг від республіканців, Байден - від демократів
10:13
В окупований Севастополь прибув великий десантний корабель РФ, - "Атеш"
10:05
OPINION
Ігор Танчин
А зранку вони прокинулися…
10:00
шевченківська премія
Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів
10:00
Служба зовнішньої розвідки України
"Очі та вуха" держави: 24 січня – День зовнішньої розвідки України
09:51
Ексклюзив
окупанти
На півдні Авдіївки окупанти мають незначні успіхи, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв
09:50
Путін та Кім Чен Ин
Білий дім прокоментував плани Путіна щодо візиту до КНДР
09:44
Гейлі назвала Трампа невдахою і заявила, що не зніматиметься з праймеріз партії
09:36
Ексклюзив
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Кринки - яскравий приклад технологічних можливостей ЗСУ, - Згурець
09:33
F-16
Пентагон про навчання на F-16: ми прагнемо забезпечити Україні експлуатаційну спроможність у 2024 році
09:03
Джозеф Байден, саміт НАТО
Двоє помічників Байдена залишать посади у Білому домі, щоб допомогти у передвиборчій кампанії, - Bloomberg
09:00
PR
Переваги та недоліки натяжних стель
08:53
діти, війна
Внаслідок російської агресії в Україні загинула щонайменше 521 дитина, - ОГП
08:41
паводок на Закарпатті
Села окупованої Луганщини другий рік потерпають від паводків: загарбники не вирішують проблему, - ОВА
08:38
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія тримає у Чорному морі 10 кораблів, три з них - ракетоносії
08:32
Аналітика
Карта бойових дій в Чорному морі
Битва за Крим і Чорне море – підсумки 2023-го та перспективи 2024-го
08:30
Ексклюзив
Минулої доби окупанти випустили по Херсонщині 524 снаряди: 4 людини загинули, ще 6 постраждали, - ОВА
08:23
"Розбито надію на залізничний міст": під Маріуполем уразили район базування інженерних підрозділів окупантів, - Андрющенко
08:15
безпілотник, дрон
Міноборони РФ звинуватило Україну у ранковій атаці БПЛА на Орловську область
08:04
OPINION
Олег Манчура
У президентському міжчассі в США Путін нападе на НАТО
07:58
Інфографіка
втрати росіян
Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів, 22 ракети та 61 артсистему, - Генштаб
07:47
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
У Білому домі назвали мету російських масованих атак по Україні
07:19
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль і ХАМАС ведуть переговори щодо місячного перемир’я, - Reuters
07:05
екстренка
До $500 тис. підтримки: USAID оголосила грантову програму на $10 млн для переробних підприємств
06:51
таліби
Талібан обмежує незаміжніх жінок у доступі до роботи, подорожей та медпослуг, - ООН
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV