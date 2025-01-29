Джордж Мартін подивився приквел "Гри престолів" "Лицар Сімох Королівств" і поділився думками про серіал

Про це він написав у своєму блозі.

У 2025 році на HBO вийде новий серіал "Лицар Сімох Королівств", що стане приквелом "Гри престолів". Обидва телепроєкти створювалися за романами американського письменника-фантаста Джорджа Мартіна.

Джордж Мартін, який у "Лицарі Сімох Королівств" виступив також керівником проєкту та виконавчим продюсером, розповів, що команда завершила зйомки першого сезону кілька місяців тому та перейшла до постпродакшна. Перший сезон міститиме 6 епізодів, і Мартін уже мав змогу їх переглянути.

"Наразі я переглянув усі шість епізодів (щоправда, останні два у грубих версіях), і вони мені сподобалися. Дунк і Ейєгон завжди були моїми улюбленцями, а актори, яких ми знайшли для їхнього втілення, просто неймовірні. Решта акторів також чудові", - зазначив письменник.

Мартін уточнив, що серіал є екранізацією "Лицаря з живоплоту", першої з повістей.

"Глядачі, які шукають екшну, і більше екшну, і тільки екшн... ну, вам це може не сподобатися. Тут є величезна сцена бою, настільки захоплива, наскільки це можливо, але цього разу немає ні драконів, ні величезних битв, ні білих ходоків. Це твір про персонажа, і в ньому зосереджено увагу на обов’язку та честі, на лицарстві та всьому, що це означає", - поділився письменник.

Він також уточнив, що згідно з інформацією, яку йому надали творці серіалу, "Лицар Сімох Королівств" вийде наприкінці року, "можливо, восени".

"Я сподіваюся, що вам сподобається шоу, так само як і мені", - додав Мартін.