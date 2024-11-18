Фільм режисера з РФ Гуца "Глухі закохані" про українську біженку і росіянина придбали для міжнародного прокату

Про це пише Variety.

Компанія Antipode Sales International придбала фільм росіянина Бориса Гуца "Глухі закохані", який розповідає про кохання між українською біженкою та росіянином у Стамбулі. Стрічка спершу потрапила до української програми Standing with Ukraine Талліннського кінофестивалю "Темні ночі" - Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), проте згодом звідти її вилучили, проте відмовилися прибирати з програми загалом.

За сюжетом "хлопець і дівчина зустрічаються в Стамбулі. Обом бракує грошей на проживання у чужому місті, і обидва є глухими. Вони проводять час разом, займаються тим, чим зазвичай молодь, – безтурботно гуляють і шукають близькості. Вони закохані. Проте все не так просто, як здається на перший погляд: дівчина з України, а хлопець з Росії, і десь там удома йде війна".

У коментарі Variety Гуц заявив, що "хотів створити фільм, який показує, як війна руйнує нашу людяність і, що найважливіше, вона вбиває любов". Також він зазначив, що має "антивоєнну позицію".

У відділі продажів Antipode Sales International наголосили, що тривалий час "уважно стежили за роботою незалежного режисера Бориса Гуца".

"Ми зачаровані постійним пошуком Бориса, його сміливістю та здатністю плавно перемикатися між жанрами, від романтичної комедії до політичного трилера. Режисер експериментує з низькими бюджетами та мінімальними ресурсами — два з п’яти його фільмів були зняті на смартфон та iPhone — але вони справляють потужне враження", - розповіли в Antipode.

Представники компанії додали, що після вторгнення Росії в Україну їм стало очевидно, що "Україна є жертвою, а Росія — агресором", але "життя триває, його невпинний потік породжує незліченну кількість нюансів і смислів — смислів, які кіно прагне вловити".

На сайті Antipode Sales International зазначено, що CEO компанії є росіянка Олена Подольська, а весь основний склад команди також складають росіяни: Єкатерина Тітаренко, Ліза Новікова, Даша Грозовска, Дмітрій Болієвський.