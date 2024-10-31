Фільм "Татова колискова" про ветерана російсько-української війни отримав нагороду кінофестивалю в Португалії

Про це повідомляє Держкіно.

Режисерка Леся Дяк була відзначена спеціальною нагородою NEW TALENT TVCINE CHANNELS AWARD за фільм "Татова колискова". Стрічку визнали найкращим повнометражним дебютом на міжнародному кінофестивалі Doclisboa у Португалії.

Журі відзначило майстерність режисерки у зображенні вразливості чоловіка, на долі якого війна залишила глибокі шрами.

"Ми радіємо можливості привернути увагу міжнародної спільноти до труднощів українського ветерана, який повертається додому після трьох років служби на російсько-українській війні", — поділилася Леся Дяк.

"Татова колискова" розповідає історію ветерана Сергія, який намагається відновити стосунки з дружиною та трьома синами після повернення із зони бойових дій. Фільм неочікувано набуває нового виміру, коли Сергій спрямовує камеру на саму режисерку, створюючи можливість для відвертої розмови про любов, втрати та людські стосунки.

Doclisboa – один із провідних фестивалів документального кіно, який цього року проходив у Португалії з 17 по 27 жовтня, привертаючи увагу до актуальних соціальних і політичних питань сучасності.