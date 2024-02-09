Галк із фільмів Marvel Марк Руффало отримав зірку на Алеї слави
Голлівудський актор, зірка "Месників" та "Бідолашних створінь", що отримав 11 номінацій на "Оскар-2024", Марк Руффало отримав зірку на Алеї слави
Про це пише PEOPLE.
56-річний американський актор італійського походження Марк Руффало відкрив власну зірку на голлівудській Алеї слави. Підтримати його прийшла дружина Санрайз Коігні і діти - 18-річна Белла і 22-річний Кін. 16-річна Одетт не з'явилася з рештою сім'ї.
Зірка фільмів Marvel, найбільш відомий роллю Галка, був дуже зворушений відзнакою. Під час вітальної промови актор звернувся до своїх дітей, сказавши: "Мої діти, Белла, Кін і Одетт, ви навчили мене так багато чого — бути батьком, бути чоловіком, бути актором, і це ваша зірка, вся моя сім’я, хоча ви не зрозумієте цього деякий час".
Він також подякував своїй сім'ї за підтримку його кар'єри.
"Моя бабуся надсилала мені $20 на тиждень у конверті з запискою: "Я вірю в тебе. Не зупиняйся. Ти все зможеш", - поділився Руффало.
У листопаді 2019 року Руффало зізнався, що поєднувати свою кар’єру з життям батька трьох дітей не завжди легко.
"Це інтенсивно. Часом, коли моєї дружини немає і мені доводиться піклуватися про все… Одного лише прання достатньо, щоб знищити вас", - наголосив актор.
Руффало - дворазовий лауреат премії "Еммі" та "Золотий глобус", номінант на інші престижні премії, зокрема 4 рази на "Оскар" та тричі на "БАФТА".
Нещодавно Марк Руффало розповів, що у 2001 році у нього виявили пухлину мозку, яку успішно видалили.
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