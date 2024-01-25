Зірка Marvel Марк Руффало зізнався, що в нього діагностували пухлину мозку

Про це пише The Daily Mail.

56-річний американський актор італійського походження Марк Руффало під час виступу в епізоді подкасту SmartLess пригадав, що в 2001 році в нього діагностували пухлину мозку розміром з м'яч для гольфу за кілька днів до того, як його дружина народила їхнього первенця.

Він пережив нічний кошмар, який був настільки сильним, що спонукав актора пройти комп’ютерну томографію.

"Медсестра викликає лікаря, я чую, як вони розмовляють в іншій кімнаті. Вона заходить, виглядає як зомбі, і каже: "У вас за лівим вухом утворення розміром із м’яч для гольфу, і ми не знаємо, що це таке. Ми не можемо сказати, доки не буде зроблена біопсія", — пригадав Руффало.

До постановки діагнозу єдиним симптомом, від якого він страждав, була вушна інфекція. Хоча пухлина була доброякісною, Руффало, якому тоді було 33 роки, потребував операції.

Тоді його дружина Санрайз Коігні мала народити їхню першу дитину, сина Кіна, якому зараз 22 роки. Щоб не засмучувати її, актор дочекався, поки їхній малюк народиться, а тоді повідомив новини.

"Коли я сказав про це Санні, вона спочатку подумала, що я жартую. А потім вона просто розплакалася і сказала: "Я завжди знала, що ти помреш молодим", - поділився актор.

Наступного дня він зустрівся з неврологом, щоб визначити план лікування та хірургічного видалення пухлини. Лікар розповів, що ризик операції включав 20-відсотковий шанс "вбити" нерв на лівій стороні його обличчя та 70-відсотковий ризик втратити слух у цьому вусі.

"[Я] повністю глухий на одне вухо, а коли я прокинувся, ліва сторона мого обличчя була повністю паралізована. Я навіть не міг закрити очі. Частина рота не рухалася", - поділився Руффало.

Через рік параліч обличчя минув, проте втрата слуху на лівому вусі залишилася. Зрештою у них з дружиною народилося ще двоє дітей.

Після операції Руффало, який отримав визнання за роль Халка в кінематографічному всесвіті Marvel, став одним з небагатьох митців, номінованих на всі чотири головні нагороди - "Еммі", "Греммі", "Оскар" та "Тоні", отримавши статус Egot, названий так за першими літерами здобутих премій.

У світі всього 19 людей, які мають цей статус. Нещодавно Egot здобув Елтон Джон, отримавши всі чотири знакові премії у музиці.