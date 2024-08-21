Голлівудська зірка Джонні Депп зрежисував байопік про Модільяні

Про це пише Variety.

На міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні, Іспанія, який цього року проходитиме з 20 по 28 вересня, відбудеться прем'єра фільму "Моді". Це друга режисерська робота голлівудського актора Джонні Деппа.

Прем'єра фільму "Моді — три дні на крилах божевілля" запланована на позаконкурсну частину фестивалю. У стрічці Ріккардо Скамарчіо знявся у ролі відомого італійського художника Амедео Модільяні.

Згідно із синопсисом, "Моді" — це "розповідь про мистецтво, кохання та неприйняття", яка "слідує за 72-годинним вихором хаотичних подій на вулицях і в барах Парижа, розірваного під час Першої світової війни". У ньому також зіграли Стівен Грем, Аль Пачіно та Антонія Десплат.

"Моді" знаменує повернення Деппа до режисури після його дебюту в 1997 році з фільмом "Хоробрий". Це також один із перших проєктів актора після його судової тяганини з колишньою дружиною Ембер Герд у 2022 році.

У заяві разом із фотографіями, опублікованими зі знімального майданчика "Моді", Депп назвав створення фільму "неймовірно повноцінним і трансформуючим досвідом".

"Я хотів би висловити свою глибоку подяку всьому акторському складу, знімальній групі та продюсерам за їхню непохитну відданість і креативність. Аль Пачіно, який попросив мене зняти цей фільм — як я міг відмовити Пачіно? Щира подяка за щедрий внесок свого таланту та відданості цьому проєкту. "Моді" є свідченням духу співпраці незалежного кіно, і я радий представити світові цю унікальну та захопливу історію", - додав Депп.

Раніше повідомляли, що замість зйомок у шостій частині "Піратів Карибського моря" Джонні Депп зайнявся новим проєктом, присвяченому відомому італійському художнику минулих літ. Це "цікавезні дві доби 1916 року із життя популярного експресіоніста". Актор виступив у ролі режисера і продюсера.

До своєї команди актор покликав Аль Пачіно та Баррі Навіді.

Попри те, що Депп виграв суд і довів брехню колишньої дружини, роки судової тяганини нелегко далися голлівудському актору. Суд експодружжя широко висвітлювався у ЗМІ, а засідання транслювалися онлайн у прямому ефірі, включаючи соцмережі. Актор пережив "час вигнання" з Голлівуду і створив присвячену складному етапу картину "Пʼять", названу за кількістю років судового процесу.

У липні 2022 року, вже за місяць після завершення суду, у ЗМІ зʼявилися перші чутки, що Джонні Депп може повернутися до зйомок у "Піратах Карибського моря". Утім джерела, близькі до зірки, повідомили, що актор ображений на студію Disney, яка зняла серію фільмів і розірвала з актором стосунки у 2018 році - одразу після того, як колишня дружина звинуватила його в насильстві. Зазначалося, що студія пропонувала акторові за культову роль $20 млн, але Депп, за словами його друзів, покінчив із Disney раз і назавжди.