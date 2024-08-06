HBO оголосив, скільки буде сезонів у серіалі "Дім дракона"

Про це пише Variety.

Під час пресконференції 5 серпня, на якій обговорювали фінал 2 сезону серіалу "Дім дракона", шоураннер і співавтор фентезі драми Раян Кондал повідомив, що приквел "Гри престолів" включатиме ще два сезони. Тож 4-й сезон стане останнім.

Кондал підтвердив, що зараз пишеться сценарій третього сезону. Його розробка запланована на осінь, а зйомки планується розпочати "на початку 2025 року". Коли його запитали, чи буде в 3-му сезоні також вісім епізодів, як у 2-му сезоні, Кондал зазначив: "Я не обговорював це з HBO. Я просто припускаю, що каденція шоу, з погляду драматичного оповідання, залишатиметься такою ж з 2-го сезону".

Автор "Пісні льоду та полум’я" Джордж Мартін, який є співавтором "Дому дракона", раніше писав у своєму особистому блозі, що, на його думку, знадобиться чотири сезони по 10 епізодів у кожному, щоб розповісти про війну "Танок драконів" з його книги "Вогонь і кров". Але до цього моменту HBO не підтверджував, скільки сезонів буде мати "Дім дракона".

Днями стало відомо, що скоро НВО випустить ще один приквел "Гри престолів" — серіал "Лицар семи королівств", що заснований на книзі "Історії про Дунка і Ейгона" Джорджа Мартіна. Це серія новел із циклу романів епопеї "Пісня льоду й полум'я". Події майбутнього серіалу, як і книги, розгортаються за 100 років до подій "Гри престолів".

Історії пов'язані з пригодами Дунка, який згодом стане Лордом-командувачем Королівської гвардії, і Егга - згодом короля Ейгона V Таргарієна, прозваного Ейгоном Неймовірним).

"Я знаю, що всі хочуть, щоб нові сезони виходили кожного літа. Просто шоу настільки складне, що ми дійсно знімаємо кілька повнометражних фільмів кожного сезону. Тож я перепрошую за очікування, але я просто скажу, що Грачиний Притулок і Червоний посів є ознаками того, що ми здобудемо неймовірну перемогу в Битві при Гуллеті у майбутньому", - додав Кондал.

Нещодавно повідомлялося, що автор циклу романів "Пісня льоду і полум'я" Джордж Мартін на кілька секунд з'явився на екрані в останній серії нового сезону "Дому дракона".