HBO випустив трейлер другого сезону "Останніх з нас"

Про це пише Hollywood Reporter.

HBO показав перший спеціальний тизер-трейлер другого сезону драматичного серіалу "Останній з нас" з Беллою Рамзі та Педро Паскалем у головних ролях.

Нове відео напружене і зловісне. У другому сезоні продовжиться історія Джоела (Педро Паскаль), Еллі (Белла Рамзі) і брата Джоела Томмі (Габріель Луна), які пережили апокаліпсис. У новому сезоні зʼявляться нові актори - Кейтлін Девер у ролі Еббі, Ізабела Мерсед у ролі Діни, Янг Мазіно у ролі Джессі, Аріела Барер у ролі Мела, Таті Габріель у ролі Нори, Спенсер Лорд у ролі Овена, Денні Рамірез у ролі Менні та Джеффрі Райт у ролі Айзека. Кетрін О'Хара також буде запрошеною зіркою в цьому сезоні.

"Після п’яти років миру після подій першого сезону, спільне минуле Джоела та Еллі наздоганяє їх, втягуючи у конфлікт один з одним і світом, ще більш небезпечним і непередбачуваним, ніж той, який вони залишили позаду", - йдеться в офіційному описі.

HBO показали також постери.

Фото: HBO Max

Фото: HBO Max

Фото: HBO Max