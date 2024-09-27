HBO випустив трейлер другого сезону "Останніх з нас"
Вийшов перший трейлер та постери до нового сезону серіалу "Останні з нас" за мотивами гри The Last of Us, премʼєра якого запланована на 2025 рік
Про це пише Hollywood Reporter.
HBO показав перший спеціальний тизер-трейлер другого сезону драматичного серіалу "Останній з нас" з Беллою Рамзі та Педро Паскалем у головних ролях.
Нове відео напружене і зловісне. У другому сезоні продовжиться історія Джоела (Педро Паскаль), Еллі (Белла Рамзі) і брата Джоела Томмі (Габріель Луна), які пережили апокаліпсис. У новому сезоні зʼявляться нові актори - Кейтлін Девер у ролі Еббі, Ізабела Мерсед у ролі Діни, Янг Мазіно у ролі Джессі, Аріела Барер у ролі Мела, Таті Габріель у ролі Нори, Спенсер Лорд у ролі Овена, Денні Рамірез у ролі Менні та Джеффрі Райт у ролі Айзека. Кетрін О'Хара також буде запрошеною зіркою в цьому сезоні.
"Після п’яти років миру після подій першого сезону, спільне минуле Джоела та Еллі наздоганяє їх, втягуючи у конфлікт один з одним і світом, ще більш небезпечним і непередбачуваним, ніж той, який вони залишили позаду", - йдеться в офіційному описі.
HBO показали також постери.
Фото: HBO Max
Фото: HBO Max
Фото: HBO Max
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе