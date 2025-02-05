"Знову в дії": Кемерон Діас знайшла вагомий привід повернутися до акторської діяльності
Кемерон Діаз і Джеймі Фокс у новому фільмі - "Знову в дії"
Кемерон Діаз – буквально "Знову в дії"
Це назва її нового фільму Netflix з Джеймі Фоксом, її першого кінофільму за десять років.
Під час нещодавнього виступу на шоу Грема Нортона Діаз сказала, що саме Фокс є причиною її повернення до Голлівуду.
"Я 10 років ні на що не звертала уваги", - сказала вона. "Не приймала жодних авансів, а потім отримала цей сценарій і подумала, що, можливо, настав час".
Вона високо оцінила свого колегу.
"Якщо я збираюся залишати свою сім'ю на 10 годин на день, я хотіла зробити це з найталановитішим чоловіком у бізнесі розваг", - сказала Діас.
Пара є старими друзями, вони разом знімалися у фільмах "Any Given Sunday" у 1999 році та "Annie" у 2014 році.
Окрім того, що вона Камерон - мати (у них із чоловіком, музикантом Бенджі Медденом, двоє дітей), вона також є успішною письменницею та бізнес-леді.
"Мені сподобалися ці 10 років для мене та моєї родини", — сказала вона про час, проведений далеко від знімальних майданчиків. "Але я подумала: "Якщо я дозволю цьому бути далі, якщо я більше не буду займатися кіно, і якщо я не дам цьому шанс, я дурепа".
Актриса вдячна за повернення.
"Це привілей знімати фільми, і нам усім так пощастило робити те, що ми робимо", — сказала вона під час шоу.
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