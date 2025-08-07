Кінофестиваль Svitlo оголосив програму, до якої увійшли 30 українських і зарубіжних стрічок

Про це повідомляється на сайті заходу.

З 14 по 16 вересня у Києві відбудеться VI кінофестиваль Svitlo. Цьогоріч захід представить 30 стрічок — українських і зарубіжних, документальних, ігрових, анімаційних та соціальних.

Усі фільми — про любов, добро, гідність, силу духу та боротьбу за справедливість.

Фільмом відкриття стане спортивна драма "Пульс", заснована на реальній історії легкоатлетки Оксани Боторчук.

Юна українська легкоатлетка живе в маленькому містечку та має велику мрію — потрапити на Олімпійські ігри. Але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, але й на нормальне життя. Проте вона не збирається здаватися.

У програмі чимало фільмів про війну в Україні - документальних ("Сторона сонця", режисер Владислав Станкевич; "Позивний "Артист" про актора і військовослужбовця Олександра Печерицю, режисер Макс Тузов) і художніх ("Якби я могла літати", режисер Олександр Кюн, Німеччина; "Мати. 30-й день війни", режисер Юрій Леута, Україна, Польща; "Один білборд біля цвинтаря", режисер Юрій Ластівка, Україна).

Фільмом закриття стане драмедія "Життя на повторі" від французької кіностудії Gaumont, знята за романом Крістана Стіффа "Я був людиною, що поспішає".

Алан Ваплер — успішний бізнесмен. Всього себе він присвятив роботі, пожертвувавши сім'єю заради кар'єри. Але коли в нього стається інсульт, герой лишається сам на сам із хворобою. Неможливість вільно рухатись та спілкуватись позбавляє його усього, до чого він був прив’язаним, і змушує віднайти нові сенси.

Особливість фестивалю є глядацьке голосування за улюблений фільм і вручення нагороди "Переможець глядацьких симпатій".

