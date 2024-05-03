Коли від "Суперників" рве дах: що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Тісто"

У кінотеатрах з 2 травня

Мудрі люди придумали – випустити цей документальний вітчизняний фільм на великі екрани якраз у той тиждень, коли тема тіста для українських господинь актуальна як ніколи. Це аж ніяк не означає, що українки одна поперед одною кинуться до кінотеатрів у пошуках нових рецептів пасок до великоднього столу, але що захочуть довідатися якісь нові секрети випікання, то таки так. Адже команда проєкту разом із ведучими Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською вирушила у подорож Україною від Слобожанщини до Закарпаття, від Чернігівщини до Одеси не лише, щоб дізнатися більше про місцеві традиції приготування страв із борошна, а довести: "Ми різні, та пам’ятаймо що ми з одного тіста"

Як анонсують фільм, хліборобство завжди шанувалося українцями, а до випікання хліба ставилися як до таїнства. Однак однаково поважне ставлення не виключає різноманіття страв із тіста, про які ведучі довідувалися не лише в шеф-кухарів елітних ресторанів, а й у простих сільських бабусь. "Це стрічка про об’єднання різних епох, свят і повсякденності…, - йшлося в у котромусь із анонсів фільму, - про хліб та інші вироби з тіста як елемент культурного коду" Зрештою, про філософію тіста і як воно нас усіх в’яже. Передбачається, що рецепти хліба, які показано у фільмі, видадуть окремою книгою.

У головних ролях Володимир Ярославський, Ольга Мартиновська

"Без глазурі"

На Netflix з 3 травня

Ще одна стрічка про їжу, але вже комедійна й американська. Мічиган, 1963 рік. Компанії "Kellogg's" і "Post" закляті конкуренти на ринку пластівців, змагаються, щоб створити випічку, яка змінить вигляд сніданку. Інакше кажучи, у часи, коли всі снідали пластівцями з молоком, між двома корпораціями почалася запекла боротьба через нову революційну випічку. Як пишуть, це історія (дебютна для режисера Джеррі Сайнфелда) про амбіції, зраду, цукор та грізних молочників.

У ролях Мелісса Маккарті, Джим Ґеффіґен, Емі Шумер, Г'ю Ґрант, Макс Ґрінфілд, Крістіан Слейтер, Джеймс Марсден, Джек Макбраєр, Томас Леннон, Боббі Мойніган, Адріан Мартінес, Сара Купер та інші.

"Суперники"

У кінотеатрах з 2 травня

Американська романтична спортивна комедія італійського режисера, чотириразового володаря премій Венеційського кінофестивалю Луки Гуаданьїно. Оскільки за Лукою Ґуаданьїно закріпилася слава одного з найцікавіших режисерів сучасності, який вивчає чуттєвість, людські долі і людські бажання, то і цього разу він собі не зрадив. Фільм, світова прем'єра якого відбулася наприкінці березня 2024 року в Сіднеї, уже встиг зібрати чимало теплих відгуків. Критика, зокрема, відзначає, що стрічка не стільки про спорт, скільки про людські взаємини, що хімія між персонажами на екрані буквально його плавить, що кінодійство минає з блискавичною швидкістю, хоча триває дві години. Це кіно без штучної сентиментальності, але сповнене очікувань та адреналіну настільки, що його вже називають одним із найкращих у цьому році.

Отож, "чемпіон Турніру Великого шолому Арт Дональдсон зазнає серію поразок. Колись він був посереднім гравцем. Чемпіона з нього зробила його дружина Таші. Тенісистка у минулому, нині вона присвятила себе тренуванню чоловіка. Аби він повернув собі жагу до перемог, Таші записує його до участі у турнірі Challenger. Зазвичай у ньому беруть участь початківці або гравці другого дивізіону. Однак для ситуації, що склалася у Арта, це буде доречно. Незадовго до змагань чоловік дізнається, що у турнірній сітці його суперником буде Патрік Цвейг, колишній коханець його дружини та його кращий друг.

У головних ролях Зендея, Джош О’Коннор, Майк Файст, Кіану Хем

"Шардлейк" ( 1 сезон)

На Hulu з 1 травня

Історичний детективний серіал про світ інтриг і таємниць Середньовічної Англії, заснований на серії книг відомого британського письменника К. Дж. Сенсома. Автор книг не дочекався виходу серіалу буквально кілька днів. Наприкінці минулого тижня через рак він помер у віці 71 року в госпісі неподалік свого будинку у Брайтоні.

В основі кінорозповіді - лондонський адвокат-горбань Метью Шардлейк, який за часів Генріха VIII завдяки своєму гострому розуму та професійній інтуїції розслідує загадкові вбивства. Цього разу за завданням Томаса Кромвеля він вирушає до монастиря в містечку Скарнсі для розслідування вбивства емісара.

Знімали цей костюмований серіал в історичних місцях Румунії, Угорщини, Австрії та інших країн.

У ролях Артур Г'юз, Пол Кей, Девід Ентоні, Шон Біл та ін.

"Справжній чоловік" (1 сезон)

На Netflix з 2 травня

Цей мінісеріал, заснований на однойменному романі знаменитого письменника і журналіста Тома Вулфа про магната з нерухомості з Атланти, якому випало боротися за свою імперію, яка руйнується. Серіал про силу волі. Властиво, про те, як саме головний герой відновлює свою справу, долаючи численні перешкоди та внутрішні конфлікти.

Зіткнувшись із невблаганними ворогами й раптовим банкрутством, магнат нерухомості з Атланти мусить знову пробиватися на вершину, поки його імперія розпадається.

У ролях Джефф Деніелс, Даян Лейн, Том Пелфрі