Комедія "Уроки толерантності" про упередження українців щодо ЛГБТ зʼявиться на Netflix
На стримінговому сервісі Netflix з 8 травня буде доступний український комедійний фільм режисера Аркадія Непиталюка "Уроки толерантності"
Про це повідомляє Держкіно України.
Український комедійний фільм режисера Аркадія Непиталюка "Уроки Толерантності" з 8 травня стане доступним на платформі Netflix.
Стрічку про ЛГБТ-спільноту, яку самі творці називають нетолерантною комедією, профінансувало Держкіно. Як зазначається в описі, фільм "руйнує стереотипний образ гея у кіно".
Фото: Держкіно
"Уроки Толерантності" - це екранізація п'єси "Гей-парад", у центрі якої пересічна українська родина Найдюків, яку роками залякували страшними геями. Аби дати раду фінансовій скруті, родина погодилася стати учасниками програми з євроінтеграції "Уроки толерантності". Вона пропонує пільги родинам за умови, що в їхній домівці певний час поживе представник ЛГБТ-спільноти.
У фільмі знялися Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Кароліна Мруга, Акмал Гурезов, Борис Георгієвський, Ніна Набока.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.37 Купівля 39.37Продаж 39.85
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе