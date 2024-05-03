Комедія "Уроки толерантності" про упередження українців щодо ЛГБТ зʼявиться на Netflix

Про це повідомляє Держкіно України.

Український комедійний фільм режисера Аркадія Непиталюка "Уроки Толерантності" з 8 травня стане доступним на платформі Netflix.

Стрічку про ЛГБТ-спільноту, яку самі творці називають нетолерантною комедією, профінансувало Держкіно. Як зазначається в описі, фільм "руйнує стереотипний образ гея у кіно".

Фото: Держкіно

"Уроки Толерантності" - це екранізація п'єси "Гей-парад", у центрі якої пересічна українська родина Найдюків, яку роками залякували страшними геями. Аби дати раду фінансовій скруті, родина погодилася стати учасниками програми з євроінтеграції "Уроки толерантності". Вона пропонує пільги родинам за умови, що в їхній домівці певний час поживе представник ЛГБТ-спільноти.

У фільмі знялися Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Кароліна Мруга, Акмал Гурезов, Борис Георгієвський, Ніна Набока.



