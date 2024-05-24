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Компанії з трьох країн виділять $300 тис. на фільм про життя Олександра Довженка

24 травня, 2024 п'ятниця
17:13
Кіно

Іноземні партнери з Туреччини, Молдови та Румунії виділять Одеській кіностудії близько $300 тис. на зйомки фільму "Режисер" про життя Олександра Довженка

Зміст

Про це пише "Укрінформ".

Директор Одеської кіностудії Андрій Осіпов повідомив, що компанії з Туреччини, Молдови та Румунії виділять близько $300 тис. на створення фільму "Режисер" про життя Олександра Довженка, зйомки якого розпочнуться у другій половині літа в Одесі. Осіпов уточнив, що до повномасштабного вторгнення надати фінансову підтримку планували 5 міжнародних партнерів.

"Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, наші німецькі, прибалтійські, канадські друзі сказали, що ми божевільні, і знімати під час війни не можна. Вибачте, любі одесити, ми вас поважаємо, але працюйте без нас. Зараз у нас нові партнери. Ми підписуємо контракт з турецькою компанією, з якою ми вже працювали під час зйомок фільму "Фортеця Хаджибей". Також долучається компанія з Молдови, з якою ми працювали в 2021 році під час зйомок картини "Край ріки". Також з’явились нові партнери – компанія з Румунії. Мова йде про приблизно $300 тис.", - поділився директор кіностудії.

До фінансування фільму долучиться і Україна. Знімальна група вже отримала перший транш від держави.

"З боку продюсерів та фінансистів ці зйомки – певний героїзм, але ми розуміємо, що кіностудія має працювати, а її працівники – заробляти. Зарплата робітників вища удвічі під час зйомок. У другій половині літа ми розпочнемо зйомки "Режисера". Тобто під час зйомок гроші будуть направлені у суміжні галузі: готельний та транспортний бізнес, у сферу харчування тощо. Цими грошима відповідно наповниться бюджет Одеси", - пояснив Осіпов.

Представників одеського бізнесу також закликають долучитися до створення фільму. У кіностудії просять надати безоплатні послуги, зокрема з розміщення та харчування акторів та знімальних груп. Це суттєво зекономить бюджет стрічки.

"Вже є декілька пропозицій, але вони "сирі". Тому ми знов звертаємося до одеського бізнесу, долучайтеся. Це фільм про Одесу Довженка, Яновського, Ільфа і Петрова. Картина прославляє Одесу 100-річної давності – часів, коли кіно було німим, а по Молдаванці їздили "нальотчики". Ми не хочемо знімати шароварщину. Фільм саме про українську Одесу. Він буде направлений у тому числі проти російської пропаганди", - додав Осіпов.

Про найвидатнішого українського режисера досі не було знято жодного художнього фільму.

"Ми сподіваємося на міжнародне прийняття цієї картини, і на національну популярність. Над картиною працює команда найкращих фахівців – дослідників творчості Довженка. Ризики є, але ми маємо працювати і не будемо чекати кінця війни", - підсумував Осіпов.
 

Теги:
Культура
Одеса
Молдова
Румунія
Туреччина
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