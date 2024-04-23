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Кращі фільми виробництва Франції

23 квітня, 2024 вiвторок
19:00
Кіно французьке кіно

Велика чорно-біла класика, яскраві приклади нової хвилі, сучасне кіно та комедії, що не старіють. Пропонуємо вам нашу п’ятірку французьких фільмів

Велика прогулянка

La Grande Vadrouille

Франція, Великобританія, 1966 рік.

Комедія, військовий.

IMDb: 8,0.

Англійський бомбардувальник, який виконує завдання під час Другої світової війни, підбитий німцями. Льотчики домовляються зустрітися у турецькій лазні та залишають літак. Один із них падає на будинок, де працює місцевий маляр, другий опиняється у будівлі Паризької опери, а третій потрапляє до зоопарку…

 

Скафандр і метелик

Le Scaphandre et le Papillon

Франція, США, 2007 рік.

Драма, біографія.

IMDb: 8,0.

Після інсульту редактор журналу ELLE France Жан-Домінік Бабі виявився повністю паралізованим. Однак і в такому стані він написав цілу книгу. Бобі міг лише моргати лівим оком, але для нього розробили спеціальний алфавіт…

 

Чотириста ударів

Les Quatre Cents Coups

Франція, 1959 рік.

Драма, кримінал.

IMDb: 8,1.

Малий Антуан Дуанель позбавлений материнської уваги. Мати займається особистим життям, вітчиму не до нього, а вчитель лише карає. У результаті дитина скоює безліч правопорушень і втікає з дому…

 

Пристрасті Жанни д'Арк

La Passion de Jeanne d’Arc

Франція, 1928 рік.

Драма, історичний.

IMDb: 8,1.

Фільм переказує суд над легендарною Жанною д'Арк. Інквізиція вимагає зізнатися в чаклунстві. Але Жанна непохитна навіть перед страхом публічної страти…

 

Амелі

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain

Франція, Німеччина, 2001 рік.

Комедія, мелодрама.

IMDb: 8,3.

З самого дитинства Амелі воліла жити у своєму вигаданому світі та спілкуватися з уявним другом — крокодилом. І навіть, коли дівчинка виросла, вона не втратила оптимізм…


 
Теги:
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