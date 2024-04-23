Кращі фільми виробництва Франції

Велика прогулянка

La Grande Vadrouille

Франція, Великобританія, 1966 рік.

Комедія, військовий.

IMDb: 8,0.

Англійський бомбардувальник, який виконує завдання під час Другої світової війни, підбитий німцями. Льотчики домовляються зустрітися у турецькій лазні та залишають літак. Один із них падає на будинок, де працює місцевий маляр, другий опиняється у будівлі Паризької опери, а третій потрапляє до зоопарку…

Скафандр і метелик

Le Scaphandre et le Papillon

Франція, США, 2007 рік.

Драма, біографія.

IMDb: 8,0.

Після інсульту редактор журналу ELLE France Жан-Домінік Бабі виявився повністю паралізованим. Однак і в такому стані він написав цілу книгу. Бобі міг лише моргати лівим оком, але для нього розробили спеціальний алфавіт…

Чотириста ударів

Les Quatre Cents Coups

Франція, 1959 рік.

Драма, кримінал.

IMDb: 8,1.

Малий Антуан Дуанель позбавлений материнської уваги. Мати займається особистим життям, вітчиму не до нього, а вчитель лише карає. У результаті дитина скоює безліч правопорушень і втікає з дому…

Пристрасті Жанни д'Арк

La Passion de Jeanne d’Arc

Франція, 1928 рік.

Драма, історичний.

IMDb: 8,1.

Фільм переказує суд над легендарною Жанною д'Арк. Інквізиція вимагає зізнатися в чаклунстві. Але Жанна непохитна навіть перед страхом публічної страти…

Амелі

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain

Франція, Німеччина, 2001 рік.

Комедія, мелодрама.

IMDb: 8,3.

З самого дитинства Амелі воліла жити у своєму вигаданому світі та спілкуватися з уявним другом — крокодилом. І навіть, коли дівчинка виросла, вона не втратила оптимізм…