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"Ліло і Стіч" став першим голлівудським фільмом у 2025 році, який досяг $1 млрд у прокаті

Дар'я Тарасова
18 липня, 2025 п'ятниця
12:37
Кіно "Ліло і Стіч"

Анімаційно-ігрова комедія "Ліло і Стіч", що є рімейком однойменного мультика 2002 року, за касовими зборами наразі поступається лише китайському блокбастеру "Нечжа 2", який зібрав $1,899 млрд

Зміст

Про це пише Variety.

Рімейк мультфільму "Ліло і Стіч" від Disney став першим голлівудським релізом року, який досяг позначки $1 млрд у світовому прокаті. Після восьми тижнів у кінотеатрах сімейна комедія зібрала $416,1 млн вдома, у США, та $584,8 млн у світі. Таким чином, загальні касові збори стрічки склали $1,001 млрд у світовому прокаті.

Однак китайський блокбастер "Нечжа 2" залишається найуспішнішим фільмом 2025 року. Його бокс-офіс сягнув $1,899 млрд.

Спершу "Ліло і Стіч" розроблявся як проєкт для стримінгового сервісу Disney+. Мультик "Ваяна 2", який зібрав $1 млрд у 2024 році, також розроблявся студією Walt Disney спершу для власної стримінгової платформи. Завдяки цим досягненням, лише за останні 13 місяців студія Walt Disney випустила чотири фільми з мільярдним прокатом, зокрема "Дедпул і Росомаха" від Marvel та "Думками навиворіт 2" від Pixar.

"Ми знали, що "Ліло і Стіч" дуже подобається глядачам по всьому світу.Аале ми ніколи не сприймаємо це як належне, і ми пишаємося тим, як цей новий фільм знайшов відгук у людей. Я вдячний нашим режисерам, акторському складу та всій команді нашої студії, які зробили цей фільм таким успішним, і ми з нетерпінням чекаємо на нові пригоди з цими персонажами", – сказав співголова Disney Entertainment Алан Бергман.

Режисером фільму став ветеран франшизи Крістофер Маккворрі. Фільм "Ліло і Стіч" розповідає про чарівну блакитну позаземну істоту, яка зазнає аварії й опиняється на Гаваях. Прихисток прибульцю надає дівчинка Ліло та її старша сестра.

Фільм "Ліло і Стіч" вийшов у прокат наприкінці травня. Новий рімейк ігрового фільму від Disney "Ліло і Стіч" зібрав у світовому прокаті $341 млн за перші вихідні. Продажі квитків на "Ліло і Стіч" також посіли трете місце серед ігрових адаптацій Disney після "Короля Лева" 2019 року та "Красуні й Чудовиська" 2017 року, кожна з яких отримала зрештою понад $1 млрд.

Студія Disney вже оголосила, що займається розробкою другого фільму "Ліло і Стіч", що стане продовженням науково-фантастичної комедії режисера Діна Флейшера Кемпа.

Теги:
Новини
Світ
Культура
США
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